Con el fin de comprobar que su automóvil esté en buenas condiciones mecánicas, y que no hay riesgo de que provoque accidentes, el Gobierno exige que cada cierto tiempo sea certificado el buen estado de su vehículo. Precisamente, esa es la revisión tecnomecánica.

Aunque cada Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) fija el costo que aplica a este servicio de revisión, las autoridades rigen los precios reglamentando los precios mínimos y máximos a pagar por los usuarios, valores que han estado aumentando cada año basados en el salario mínimo.

Bueno, ahora dependerán de otro factor, de la Unidad de Valor Tributario (UVT).

¿Qué es la UVT y cómo se calcula?

La Unidad de Valor Tributario es una herramienta del Estatuto Tributario de Colombia que estandariza y calcula el monto de tributación de los colombianos, además de ser definida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La Unidad de Valor Tributario es definida por la Dian cada año. Foto: Archivo EL TIEMPO

De acuerdo con el medio especializado en economía 'Portafolio', este año el incremento de este año fue de 4,67%, teniendo en cuenta la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para ingresos medios, entre el 1 de octubre de 2020 y el 1 de octubre de 2021.



Es decir, si para el 2021 la Dian fijó el valor de la Unidad de Valor Tributario en 36.308 pesos colombianos, este año quedó en 38.004 pesos colombianos; el cual, por cierto, es el más alto en los últimos cinco años en Colombia.

"Para convertir en valores absolutos las cifras y valores expresados en UVT aplicables a los impuestos y obligaciones administradas por la Dian, se multiplica el número de las UVT por el valor fijado y su resultado se aproxima de acuerdo con el procedimiento indicado en el Estatuto Tributario", se puede leer en la resolución de la Dian que regula este principio tributario.

¿Qué implica para el costo de la revisión tecnomecánica?

La Resolución 3318, de 2015, del Ministerio de Transporte estableció los rangos de precios mínimos y máximos sobre los que los Centros de Diagnóstico Automotor deben basar sus tarifas.

Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) aprobados por el Gobierno. Foto: iStock

De acuerdo con el CDA 'Autolab', desde el 2019 hasta el 2021 las tarifas aproximadas que tenían vigencia fueron los siguientes:



- Motos: 148.000 pesos colombianos

- Motocarros: 217.000 pesos colombianos

- Vehículo particular: 217.000 pesos colombianos

- Vehículo de servicio público: 217.000 pesos colombianos



Tenga en cuenta que estos dependen del modelo.



Para el 2022, el precio de este requisito aumentará un 4,67 %, como la UVT.



Siguiendo también las tarifas de 'Autolab', los precios para el año entrante serán aproximadamente estas:



- Motos: 155.000 pesos colombianos

- Motocarros: 227.000 pesos colombianos

- Vehículo particular: 227.000 pesos colombianos

- Vehículo de servicio público: 227.000 pesos colombianos



Recuerde que debe tener al día este requisito si no quiere 'ganarse' una multa de 500.000 pesos por no portar el certificado.

Tendencias EL TIEMPO