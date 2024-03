Estos son algunos tips para que ahorre energía con su televisor

Desde hace varios años, los televisores se han convertido en uno de los electrodomésticos más usados por los hogares colombianos.



De hecho, Natalia Mejía, jefe de la compañía TCL Technology, en diálogo con Portafolio, habló sobre las ventas, la tasa de cambio y cómo se refleja el consumo de este electrodoméstico en los hogares.



Teniendo en cuenta lo anterior, cuando las familias colombianas adquieren un televisor, buscan que este electrodoméstico tenga un sistema operativo Google TV y Android TV actualizable, el cual permite descargar varias aplicaciones.



Según Mejía, "el consumidor colombiano está mucho más informado sobre los productos y sus características; de hecho, cada vez más los colombianos buscan televisores que cuenten con lo último en tecnología. Igualmente, también los consumidores están buscando televisores de grandes pulgadas"



Pues, también comento que en estos últimos años, las personas están "muy enfocadas en un televisor de 55 pulgadas, esa es la medida más exitosa de la marca".

¿Cuáles son los televisores que más consumen?



1. Los televisores que son más grandes y con una mayor resolución tienden a consumir más energía. Por ejemplo, las pantallas 4K y 8K, a pesar brinda una mejor calidad de imagen, necesitan un nivel de consumo para funcionar.



2. Tenga en cuenta que los televisores que tienen Pantalla de Cristal Líquido (LCD) utilizan retroiluminación para iluminar la pantalla, por ende, consumen más energía.



3. En los televisores, las funciones adicionales, como el sonido, las aplicaciones integradas, la conexión a internet, la reproducción de contenido en streaming, también tienen impacto en la energía.



Recuerde que el alto consumo se puede reducir si usted se instruye conforme a los temas relacionados con el tamaño del televisor, la configuración y el modelo.



Asimismo, no olvide que antes de comprar uno, es fundamental verificar las especificaciones en cuanto a la energía, estas las determina la marca fabricante, quien debe suministrarle información sobre el consumo exacto de energía de un televisor en particular.

Tips para ahorrar energía con el televisor

- Una de las maneras más comunes para ahorrar energía es ajustar el brillo de la pantalla a un nivel adecuado, es decir, no es necesario tener el brillo al máximo para ver algún contenido.



- También puede desactivar las funciones que usted no use, por ejemplo, si no está utilizando el Smart TV o la iluminación ambiental, es prudente que las apague porque esto es un gasto innecesario.



- Debe apagar el televisor cuando no lo esté usando, esto significa cuando lo deja el modo de espera, pues igual consume energía.



- Desenchufe el televisor si no lo va a usar durante un periodo prolongado.



Por último, recuerde que los televisores más recientes están diseñados para ser más eficientes en términos de energía que los más antiguos. Por lo que usted tiene la posibilidad de elegir la eficiencia energética más alta para buscar la disminución del consumo de energía a largo plazo.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

