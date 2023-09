Baloto es un juego de tipo loto en línea de suerte y azar, en el que el jugador por $ 5.700 apuesta por un acumulado inicial de 4.000 millones de pesos, cuyo monto irá aumentando en cada sorteo.



Para participar, los interesados deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, así como una superbalota con números del 1 al 16.

Este es el acumulado de Baloto y Revancha

Baloto

Para el sorteo del sábado 23 de septiembre, el premio acumulado para Baloto es de 12.400 millones de pesos colombianos. Los entusiastas pondrán conocer los resultados en 'Canal Uno'.

Acumulado Baloto. Foto: Captura: Paga Todo

Revancha

Revancha, por otro lado, es un juego de tipo loto en línea de suerte y azar, en el que el jugador, con los mismos números apostados en Baloto y por $ 2.100 adicionales, participa por un acumulado multimillonario inicial de $ 1.000 millones.



En el sorteo que se realizará el sábado 23 de septiembre, el premio acumulado es de $8.200 millones de pesos colombianos.

Este es el acumulado para Revancha. Foto: Captura: Baloto

Horarios y días del sorteo

Los sorteos de Baloto y Baloto Revancha se llevan a cabo los miércoles y sábados entre las 11 p. m. y las 11:15 p. m. y se transmiten por 'Canal Uno'.

¿Cómo jugar?

Puede realizar su apuesta de manera manual seleccionando sus números favoritos y entregándolos al operario del punto de venta. El operario ingresará manualmente los números y le entregará un tiquete de juego como comprobante de la apuesta.



También puede optar por la modalidad automática, en la que el sistema central del Juego selecciona aleatoriamente los números por usted. En este caso, la terminal de venta le expide el correspondiente ticket como comprobante de la apuesta.

¿Cómo reclamar los premios?

El Operador Nacional de Juegos explica que, en primer lugar, los ganadores de cualquier categoría deben asegurarse de que su tiquete esté intacto y sin daños.



Para cobrar premios de menor cuantía a 182 UVT ($7'718.984), los participantes simplemente deben acudir a un punto de venta Baloto.

Por otro lado, los premios de cuantía igual o superior a 182 UVT requieren que la persona se presente en una sucursal fiduciaria autorizada con su tiquete original. En caso de haberlo adquirido de manera digital, deberá presentarse impreso.



Además, será necesario mostrar el documento de identidad y su respectiva copia, además de diligenciar el formulario para pago de premios.

Los sorteos se realizan los miércoles y viernes. Foto: Operador Nacional de Juegos / iStock

Las sucursales autorizadas para el pago de premios se encuentran en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Si el ganador no reside en estas ciudades, deberá desplazarse a la más cercana.



- Bogotá: Carrera 13 # 26 a - 47 piso 9° y 10°.

- Cali: Carrera 4 # 7 - 61 piso 5.

- Medellín: Calle 3 sur # 41 - 65 Oficina 501.

- Barranquilla: Carrera 51 b # 80 - 58 Oficina 1601.

- Bucaramanga: Calle 44 a #29 a - 05. Piso 2. Barrio Sotomayor.



El horario de atención para la cancelación del dinero es de lunes a viernes de 8 a.m. a 11 a.m. Los pagos se realizarán mediante cheque de gerencia, aunque también se podrá solicitar un abono en cuenta por transferencia bancaria.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de Baloto, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO