La cartera hipotecaria se define como los créditos que otorgan los bancos o entidades financieras para facilitarles a las familias la compra de inmuebles cuando no tienen todo el dinero disponible en efectivo.



Un estudio del primer semestre del 2023 del Dane muestra que el 76,4 por ciento de los créditos hipotecarios, otorgados a personas naturales, fueron destinados para compra de vivienda, mientras que el 23,6 por ciento restante fue adquirido para leasing habitacional.



El crédito hipotecario es una opción de financiamiento a mediano o largo plazo, que permite hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia.



Este tipo de préstamo se puede renegociar con el paso del tiempo para ir ajustando las tasas de interés, logrando así una mejora en las condiciones del pago. Dichas tasas del crédito se pueden calcular en Unidad de Valor Real (UVR) o en pesos.



La compra de vivienda es una inversión a largo plazo, por eso la Constructora Cusezar recomienda, antes de tomar un crédito hipotecario, revisar los ahorros e ingresos mensuales para tomar la mejor decisión.



Otro punto que se debe tener en cuenta es que, entre más alto sea el valor de la cuota inicial, se logrará disminuir el valor del préstamo, mejorando así la calidad en los pagos y la tranquilidad de cumplir con la totalidad del monto aprobado por el banco.



Características del crédito hipotecario en UVR:



La cuota inicial es una de las más bajas Su aprobación es más fácil por lo que es una buena opción para obtener una vivienda El valor de las cuotas puede ir ajustándose dependiendo de la inflación Es un crédito que no capitaliza intereses

Características del crédito hipotecario en pesos:



Se tiene un mayor control de las finanzas Tiene una tasa fija y no cambia durante el periodo del crédito Permite una cuota de amortización Las cuotas bajan al finalizar el crédito

Un estudio en finanzas realizado por Rankia Colombia mencionó a los bancos que brindan las mejores tasas de interés a la hora de adquirir un crédito hipotecario en UVR.



Las entidades financieras que tienen las mejores tasas son Banco AV Villas (9,80 por ciento para VIS y No VIS), Banco Caja Social (VIS: 9,25 por ciento y No VIS: 7,60 por ciento), Bancolombia (VIS: 10,45 por ciento y No VIS: 12,15 por ciento), Davivienda (VIS: 7,85 por ciento y No VIS: 7,31 por ciento).



En los créditos en pesos están Banco AV Villas (VIS: 18,95 por ciento y No VIS: 19,20 por ciento), Banco Caja Social (VIS: 19,55 por ciento y No VIS: 19,50 por ciento), Bancolombia (VIS: 17,15 por ciento y No VIS: 19,45 por ciento) y Davivienda (VIS: 18,30 por ciento y No VIS: 19,10 por ciento).