Las criptomonedas se han convertido en los últimos años en un nuevo tipo de activos digitales y virtuales, es decir dinero digital que no está sujeto al control de gobierno ni instituciones financieras.



También son denominadas criptodivisas y altcoins y su precio puede cambiar repentinamente, para lo que las personas que deseen invertir su dinero en ellas, deben estar preparados para estas subidas y bajadas de precios, por esto algunos la catalogan como una inversión de alto riesgo, según el portal ‘Eurekers’.



La primera criptomoneda conocida fue ‘Bitcoin’, creada en el 2009 por Satoshi Nakamoto, la cual ha estado en precios desde mil dólares hasta más de 65 mil a finales de 2021, sin embargo tuvo una gran caída en el 2022.



Por lo tanto, a continuación le mostraremos las ventajas y desventajas de invertir su dinero en cripto monedas.



Ventajas:



1. Las criptomonedas cuentan con un registro descentralizado de almacenamiento de datos, lo que hace que una vez ingresen las transacciones allí no se puedan eliminar porque la información queda encriptada, lo que hace que la operaciones sean seguras y antirobo debido a su cadena de bloques, en inglés blockchain.



2.Dada la amplia existencia de criptomonedas en el mercado, cada una tiene sus características específicas, no obstante, sí tienen algo en común y es que experimentan ‘picos repentinos y devaluaciones abruptas’, registra ‘Eurekers’, que se debe principalmente a la oferta y demanda de las mismas. Esta dinámica puede generar grandes beneficios, como por ejemplo con ‘Ethereum’, una ‘altcoin’ que tuvo de julio a diciembre de 2021 un precio que se duplicó y benefició a sus inversionistas.



3. Si se creara un patrón mundial con las criptomonedas en el mundo, sería posible comerciar de manera más fácil y flexible, ya que se podría comprar y comercializar bienes desde y hacia cualquier parte del mundo.



Desventajas:



1. Si está buscando rendimientos estables y tranquilidad con su dinero, las criptomonedas no son la mejor opción, ya que su mercado se basa en la especulación, lo que hace que sus precios sean volátiles. Así como pueden subir rápidamente, también pueden bajar.



2. No está garantizada la rentabilidad a largo plazo, por lo que las criptomonedas aún se encuentran en fase de estudios de mercado. En ejemplos cercanos como la bolsa de valores que lleva más de 400 años de creación y el oro que es una eficiente reserva de valor demostrada durante miles de años, las criptomonedas se crearon apenas hace 15 años.



3. Dada su temprana creación existen muchos estafadores que abundan en redes para robar el dinero de inversores y luego desaparecer. Por eso, es necesario estar alerta a personas que prometen rentabilidades del 30 % o de más ganancia mensual.



Ya que conoce algunos de los pros y contras de las criptomonedas, es necesario que evalúe muy bien si le conviene o no invertir su dinero en este tipo de activos.

Consejos para no caer en estafas con criptomonedas

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

