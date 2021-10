¿Cómo mejorar mi historial crediticio sin ser un experto en finanzas?

En medio de la recuperación económica a nivel nacional, los créditos financieros han vuelto a tornarse una opción ‘viable’ para las inversiones de los colombianos.



Aunque una de ‘las máximas’ de los gurús económicos es intentar no pedir ningún préstamo ni maniobrar con dinero que no se tiene, en algunos casos no hay otra opción.



Dentro de todo ese mundo de números y billetes, el historial crediticio es la carta de presentación de los ciudadanos para aspirar a recibir buenas oportunidades de financiación.



Esa especie de ‘perfil financiero’, que se ha llegado incluso a tildar como algo negativo, no es más que el registro de su comportamiento con los compromisos financieros que ha adquirido a lo largo de su vida.

Con base en ese puntaje, que reposa en las centrales de riesgo, las entidades deciden si usted puede (o no) responder de manera acorde al tipo de crédito que está solicitando.



Para que pueda obtener condiciones más favorables en sus préstamos o adquisiciones de importantes tarjetas de crédito, conozca cuatro tips indispensables.



¿Influye que tenga muchas deudas? Le adelantamos que no.



(Le puede interesar: ¿Qué carrera profesional estudiaron los 10 hombres más ricos del mundo?).

1. Conozca bien su capacidad de pago

Expertos aconsejan llevar un registro de todos sus movimientos financieros. Foto: iStock

Aunque suene muy básico, es el primer factor que se debe tener en cuenta antes de pedir un crédito de cualquier tipo. Aunque el tema económico esté relacionado con emociones intensas, la mesura es vital para mantener una sana estabilidad.



La idea es que lleve un registro de todos los pagos que suele hacer con frecuencia y los compromisos que ya tiene adquiridos.



Según algunos expertos, el ideal es que el porcentaje de ingresos que destina para pagar deudas no sea mayor al 30 %.

(Siga leyendo: Cinco hábitos de los multimillonarios que puede aplicar desde hoy).

2. Mantenga sus pagos al día

Contemple muy bien los pros y contras de sus inversiones. Foto: iStock

Otra de las claves que debe aplicar para ‘prepararse’ antes de solicitar un crédito de cualquier tipo es mantener todas sus obligaciones al corriente.



Independientemente si son muchas, o si los plazos de pago son extensos, lo importante es que esté en línea con los términos económicos ya adquiridos.



En otras palabras, puede tener infinidad de deudas, pero si está al día en todas su historial crediticio será favorable.

3. No se endeude de más

Hay que encontrar un balance prudente entre los ingresos y los gastos. Foto: iStock

Es casi que un imperativo pensar y planear muy bien los gastos que se proyectan con el tiempo.



Los asesores financieros recomiendan que se debe tener en cuenta la necesidad de lo que se pagará, su viabilidad y su posible ganancia.



Para los ‘lujitos’ suele ser mejor destinar ahorros y no créditos.



(Le recomendamos: ¿Cómo volverse rico? Estas son las claves del famoso magnate Warren Buffett).

4. Si ya está ‘colgado’, no se desaparezca

Las entidades financieras suelen tener varias estrategias para refinanciar sus deudas. Foto: Archivo Particular

Resulta muy común que, cuando alguien no tiene cómo pagar una deuda, pretenda rechazar todas las llamadas y, de cierta forma, ‘perderse’ de la mira.



Sin embargo, esa actitud no resulta sana para su historial crediticio. Las centrales entenderán que usted dejó de responder a su obligación y su perfil empezará a ser negativo.



El llamado es a que consulte opciones de refinanciación con la entidad a la que adeuda para que, con una extensión de tiempo u otra estrategia, pueda mantenerse al día.



Ya ‘entrado en gastos’ eso es lo más importante.

Tres mitos a los que nunca debería hacerles caso

Sobre el historial crediticio existen muchas ideas erradas. Foto: iStock

Alrededor de la información financiera pululan decenas de ideas falsas basadas, mayoritariamente, en puro desconocimiento.



Para que no caiga en imprecisiones que puedan afectar su historial crediticio, debe tener en cuenta esto.

¿El historial crediticio establece si mis finanzas están sanas?

No. Como se dijo anteriormente, usted puede mantener una seguidilla de deudas en distintas entidades. Si se mantiene al día en los pagos, aunque deba mucho dinero, no tendrá efectos negativos en su historia.

¿Hay que pagar para conocer mi historial?

No. En Colombia, por instrucción legal, cada ciudadano tiene derecho a consultar sin costo su puntaje una vez por mes.

¿Si nunca he tenido productos de crédito, los bancos nunca me prestarán dinero para inversiones?

Falso. Aunque es cierto que quienes tienen historial crediticio cuentan con mayor facilidad para adquirir préstamos, los que nunca han tenido una tarjeta de crédito no están condenados al rechazo bancario. Eso sí, deben tener la documentación necesaria para mostrar que cuentan con la liquidez para asumir el compromiso financiero.

