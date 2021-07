¿Qué es el puntaje crediticio y cómo mejorarlo? Acá le contamos

La reactivación económica tras varios meses de cierre y aislamiento por la pandemia ha traído consigo la recuperación paulatina de varios sectores. De hecho, las cifras de esta primera mitad del año indican que los colombianos volvieron a solicitar créditos en las modalidades tanto comercial como microcréditos.



En este sentido, el ‘score’ o puntaje crediticio es la cifra que define por excelencia el comportamiento financiero de un usuario ‘bancarizado’, asimismo esta información se encuentra almacenada en las centrales de riesgo, como Datacrédito. Cabe anotar que allí es donde las empresas reportan que tan ‘buena paga’ es una persona, por esta razón los reportes pueden ser negativos o positivos.



Esta es la fuente de información de las entidades financieras o comerciales para medir el nivel de ‘riesgo’ que representa prestarle dinero a una persona u otra, por esta razón es tan importante que los usuarios mantengan una buena cultura de pago y conozcan los beneficios que obtienen por ello.



¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para el puntaje crediticio?

El adecuado manejo del nivel de endeudamiento, el pago oportuno de las obligaciones, así como el uso razonable de las tarjetas de crédito y otros recursos bancarios constituyen insumos para determinar el puntaje crediticio de cada persona.



Sin embargo, este puntaje es cambiante ya que no solo se tiene en cuenta el pago inmediato de las obligaciones, sino un compilado de factores como el histórico de años anteriores, la experiencia crediticia, los saldos y las cuotas, entre otros.



De ahí que mejorar el puntaje crediticio depende de la capacidad del usuario de cumplir a cabalidad con los factores anteriormente mencionados, incluso es necesario analizarlos uno a uno y de este modo ‘manejarlos’ de mejor forma.



No obstante, cabe anotar que uno de los indicadores principales a tener en cuenta es el pago oportuno de las obligaciones, no realizar los pagos, o hacerlo fuera de las fechas estipuladas para ello, puede afectar el puntaje crediticio negativamente, según los expertos en la materia.





Así, cuanto mejor sea el ‘score’ del usuario, representa menor riesgo para la entidad bancaria de que incumpla con el pago de la deuda porque tradicionalmente así lo ha demostrado y entonces será un buen candidato para otorgarle un crédito o cualquier otro producto bancario como un crédito inmobiliario, vehícular, préstamo de libre inversión, entre otros.



