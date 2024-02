Crédito de vivienda en Colombia: así funciona y puede acceder al programa Frech Vis

Al momento de conseguir vivienda propia, muchas personas optan por solicitar un crédito, una posibilidad que facilita a las familias la obtención del dinero necesario para adquirir su inmueble.



Las entidades financieras como las cooperativas, los bancos, entre otras, ofrecen préstamos de cierto monto de dinero, para pagar a plazos con una tasa de intereses acordados.



Por ejemplo, actualmente, usted puede acceder al programa Frech Vis, el cual pacta créditos hipotecarios o contratos de leasings habitacionales (alternativa de financiación de vivienda que se adquiere a través de un contrato de arrendamiento).



De acuerdo con Martha Vargas, contadora pública y funcionaria de la Central de Riesgos del banco Colpatria en conversaciones con EL TIEMPO, este programa tiene una cobertura de la tasa de interés entre 3 y 5 puntos porcentuales (pp), "lo que hace que la cuota mensual del crédito sea más baja", explicó.



Adicionalmente, aseguró que con esta ayuda las personas tienen la oportunidad de adquirir un inmueble VIS (Vivienda de Interés Social). Sin embargo, podrán acceder quienes tengan la capacidad de pago y endeudamiento, con el objetivo de que las entidades bancarias les preste desde el 70 a 80 por ciento del dinero de lo que cuesta la vivienda, monto máximo para adquirir vivienda VIS.



Por ejemplo, "si la tasa efectiva anual le quedó al 13,99, la tasa mensual le queda al 1,10 por ciento mensual, por lo tanto, agregándole la tasa Frech de 3 pp, la persona pagará una cuota al 0,8 por ciento, el total será el monto que deberá pagar durante siete años, después de este tiempo la entidad le cobrará la tasa de interés normal.", explicó Vargas.



Dado lo anterior, debe tener en cuenta que las viviendas que cuesten hasta 70 SMLV ($ 91.000.000) pueden acceder a la tasa Frech con un beneficio del 0,5 pp. Mientras tanto, las viviendas que tengan un costo de 71 SMLV hasta 150 SMLV (desde $ 92.300.000 a $ 195.000.000) tienen la posibilidad de acceder a 0,4 pp durante los primeros siete años.



¿Cuáles son los requistos para acceder a la tasa Frech?

Martha Vargas explicó que los requisitos para quienes deseen acceder a la tasa Frech son:



- No ganar más de cuatro SMLV ($ 5.200.000)



- No haber recibido ningún tipo de subsidio por parte del gobierno.



- No haber tenido ni ser propietario de alguna vivienda en el país, es decir, "que nunca hayan tenido un inmueble y hayan estado mencionados en alguna escritura".

¿Cuáles son las causas para perder el beneficio?

Martha Vargas explicó que quienes realicen las siguientes acciones pueden perder este beneficio:

- Si se realiza una refinanciación.



- Si se solicita un cambio de amortización, es decir, se cambian las condiciones pactadas del cliente para pagar las cuotas del crédito.



- Si la persona beneficiada saca otro inmueble a su nombre, durante los siete años del beneficio, lo puede perder.



- Si llega a estar en mora en un lapso de tiempo a mayor de 90 días.



- Por acelerar el plazo del pago conforme a los términos contractuales.



Opciones de pago

De acuerdo con Martha Vargas, estas son algunas de las opciones con las cuales usted puede pagar un crédito de vivienda:

- Cuenta de Ahorro Programado AFC: con esta modalidad, usted tiene la posibilidad de definir el monto que desea ahorrar y el tiempo en el que quiere hacerlo en el banco de su preferencia, de este modo, usted podrá solicitarle a su empresa un ahorro fijo y mensual, con el objetivo de que se le sea descontado directamente de su salario y se le sea consignado a su cuenta AFC.



Recuerde que este ahorro solo es para la obtención de inmuebles VIS, es decir, "le puede ser reintegrado para ayuda del pago de la cuota inicial de una casa VIS", aseguró Vargas



- Ahorro de las cesantías



- Subsidio de la caja de compensación: Vargas recordó que quienes ganen hasta dos SMLV ($ 2.600.000) pueden acceder al valor del subsidio de 30 salarios mínimos ($ 39.000.000).



Por otro lado, "quienes ganen entre dos y cuatro salarios mínimos ($ 2.600.001 a $ 5.200.000), el valor del subsidio será de 20 salarios mínimos ($ 2.'000.000)", explicó Martha Vargas.

