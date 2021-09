¿Para qué se usan los créditos de libranza?

ExcelCredit, la fintech colombiana con 8 años de trayectoria, reconocida por dar segundas oportunidades de crédito a personas reportadas negativamente, estableció el top 3 de los meses con mayor cantidad de desembolsos de créditos por libranza. El resultado por números es septiembre, agosto y en último lugar, mayo.



(Le puede interesar también: Miles de microempresarios no tienen ahorros ni quién les preste dinero)

Respecto al uso de este tipo de créditos el efecto de la pandemia parece no afectar de manera significativa el destino de los recursos. Mientras que antes de la pandemia, los tres principales destinos de crédito fueron saneamiento de deudas con un 60%, mejoras locativas con 20% y abrir un negocio con 10%, actualmente el 47% es usado para saneamiento de deudas, 21% para mejoras locativas y 12% para abrir un negocio.



Acceder fácilmente al crédito es vital para impulsar la reactivación económica, razón por la cual los créditos por libranza resultan ser una gran opción que, según esta fintech colombiana, ha venido registrando un mayor uso año tras año.



“El crédito por libranza se caracteriza porque las cuotas se descuentan directamente del pago de nómina o pensión, por lo cual es normal que haya más confianza por parte de las entidades en este tipo de producto ya que se facilita el recaudo de las cuotas y los clientes no tienen que preocuparse por realizar sus pagos cada mes, pues se descuentan automáticamente”, afirma Jonathan Mishaan, CEO de ExcelCredit.



Al revisar los datos por ciudades, las 3 con mayor volumen de créditos de libranza en la entidad son Bogotá con el 35%, Barranquilla con 9% y Cali con 7%, de los cuales 68% corresponde a solicitudes de hombres y 32% a mujeres.



“Como fintech de crédito, nuestra especialidad es ser la alternativa perfecta para aquellos pensionados, policías, docentes y empleados públicos que necesitan un crédito y por estar reportados no encuentran apoyo en otras entidades. Nosotros nos enfocamos en posibilitar el acceso al crédito a miles de colombianos como una forma de llevar tranquilidad a esos hogares al evitar que acudan a prestamistas informales mientras impulsamos la inclusión financiera”, señala Mishaan.



(Además, lea: Consultas de DataCrédito sin moverse de la casa)

Ventajas del crédito de libranza

1. Comúnmente se gestionan con menos requisitos. Por ejemplo, sin necesidad de codeudor



2. El descuento de la cuota se realiza del pago de nómina o pensión, evitando desplazamientos o pagos digitales



3. La probabilidad de impago es mucho menor comparada con otras modalidades de crédito, por lo tanto, es poco frecuente el reporte negativo por esta modalidad de crédito



4. Frecuentemente maneja tasas de interés muy competitivas



5. En caso de cambio de empleador se permite la continuidad de la libranza



“Los créditos bajo esta modalidad son ideales para cubrir necesidades de dos tipos: los primeros, asuntos que no dan espera como el pago de obligaciones que, de no poderse cancelar oportunamente, implican el crecimiento de la deuda por cuenta de los intereses; y en estos últimos meses, también para mejoras locativas muy necesarias para poder trabajar y estudiar desde casa. El otro tipo de necesidades son las no planeadas, como reponer un electrodoméstico que se daña, actualizar algún equipo tecnológico, los servicios odontológicos o médicos e incluso los viajes o promociones significativas”, asegura Mishaan.

ABC del crédito por libranza

“En ExcelCredit creemos en la importancia de facilitar a los colombianos el acceso al crédito como un instrumento de progreso y por eso nos especializamos en dar crédito a personas reportadas y así posibilitar que se pongan al día con sus deudas y salgan de reportes en centrales de riesgo porque sabemos que esto afecta la tranquilidad de los hogares. Por lo anterior, como compañía, apoyamos la inclusión financiera y nos esforzamos con la pedagogía, nos interesa de manera especial que el cliente tenga total conocimiento de los términos y condiciones del crédito y creamos un canal en YouTube dedicado a temas de educación financiera”, añade Mishaan.



ExcelCredit, que ha financiado a más de 55.000 colombianos con soluciones financieras fáciles y oportunas, revela los términos que debe conocer antes de adquirir un crédito de libranza.



- Libranza: Documento que autoriza el descuento de su salario o pensión para cubrir la cuota



- Capacidad de endeudamiento: Monto máximo que puede ser descontado para cubrir la cuota del crédito por libranza, la cual no debe superar el 50% del salario



- Monto del crédito: Valor total aprobado del crédito



- Tasa de interés: Porcentaje que debe pagar de interés por el crédito



- Plazo: Tiempo pactado en el que acuerda cancelar la totalidad del crédito



- Intereses iniciales: Porcentaje que las entidades de libranza deben cobrar de manera anticipada desde el momento del desembolso hasta la fecha de la primera cuota.



(Le puede interesar también: Lo que debe saber sobre la vida crediticia y el puntaje de crédito)