Para nadie es un secreto que este 2023 pinta con algo de dificultades, pues sin duda la desaceleración de la economía le pegará al empleo, mientras que las elevada inflación y el alto costo del crédito harán lo propio en el bolsillo de los colombianos, muchos de los cuales tienen obligaciones financieras, las cuales pueden verse afectadas en algún momento del año.



Por eso, lo que se vienen recomendando desde la Superintendencia Financiera es que, cuando comience a notar esos síntomas de dificultades en sus finanzas, no dude en acudir a su entidad bancaria para mirar cómo puede aliviar sus deudas, mientras pasa el chaparrón.

De hecho, la entidad acaba de lanzar una alerta a los deudores para que eviten a toda costa acudir a intermediarios a la hora de renegociar las condiciones de sus deudas con los bancos, en especial las hipotecas, pues este es un derecho que tienen todos los deudores, en tanto los bancos tienen la obligación de atender esos requerimientos sin costo alguno.



Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente Financiero, señaló que se han puesto moda en el país entidades que se autodenominan expertas en 'inteligencia financiera', ofrecen sus servicios de asesoría a los deudores para tramitar esas solicitudes de renegociación con los bancos ofreciéndoles a las personas dos o tres alternativas, servicio que, desde luego, tiene un costo adicional para el deudor.



Dichas empresas prometen al deudor bajarle el tiempo de crédito y reducirles la cuota mensual, pintándoles escenarios en los que se podrían ahorrar millones de pesos, sin percatarse que, de igual manera, la tarifa que les cobran por la supuesta asesoría también es alta.



Las tarifas por esas asesorías pueden ir desde los 2 millones de pesos en adelante; mucho depende de qué tanto es el ahorro que estas empresas logran conseguirle al cliente al reducir el tiempo del crédito o su cuota mensual.



Por eso el funcionario señaló que la renegociación de las deudas hace parte de la normativa impartida al mercado, solo que la gente lo desconoce y esas empresas se lucran de esto, pero insistió en que cualquier deudor puede acercarse a su banco y prepagar sus deudas, escoger si abona a capital, acortando el plazo o bajan el valor de la cuota, sin que el banco pueda cobrarle tarifas adicionales, es sin costo.



Los consejos a tener en cuenta

Ante esas circunstancias, desde la Superfinanciera están recomendando a los deudores que puedan tener alguna dificultad para cumplir con sus obligaciones comunicarse directamente con su entidad financiera y plantear su situación para llegar a algún acuerdo que le permita aliviar su situación. Estas son algunas recomendaciones:



1. Evite a toda costa utilizar (terceros) intermediarios para cualquier trámite con su banco. Hoy firmas que se autodenominan expertas en 'inteligencia financiera' ofrecen servicios a un costo elevado que son gratuitos y fáciles de gestionar por usted directamente con su banco.



2. Si una entidad le ofrece comprar la cartera del crédito que tiene en otro banco, asegúrese que le ofrezcan una menor tasa de la actual, es la principal condición para que usted pueda cambiarse.



3. No permita que la entidad que le compra su cartera le ofrezca por otro lado, otra deuda, una nueva tarjeta de crédito o cualquier otro producto de financiación, pues de lo que se busca es aliviar su flujo de caja y que no se cuelgue con sus deudas.



4. Si vende su cartera de tarjeta a otra entidad, exija que el pago se le haga directamente a la deuda que acaba de negociar y cancele de inmediato ese producto, pues muchas veces esto no se hace y con seguridad este es un factor de gran riesgo de sobreendeudamiento y de futuro atraso en el cumplimiento de las obligaciones.



5. Si tiene la posibilidad de prepagar algunas deudas, cancele primero las que adquirió recientemente, con seguridad son las que tienen las tasas de interés más altas. Las de dos años atrás, cuídelas, no se atrase en sus pagos.



6. No haga avances con su tarjeta de crédito. Recuerde que para estas operaciones las entidades aplican el más alto interés, muy cercano a la tasa de usura, que para marzo es superior al 46 por ciento efectiva anual.



