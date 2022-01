En la actualidad, de la mano de los subsidios y ayudas del Gobierno Nacional, hay diversas formas de adquirir vivienda propia, una de ellas es el crédito hipotecario. Esta modalidad de préstamo es un crédito a largo plazo que toma como garantía el inmueble que se quiere comprar.

De acuerdo con 'metrocuadrado.com' entre las razones por las que debería solicitar este método de financiación está el poder comprar vivienda más rápido y el derecho que adquiere de "deducir el valor pagado por intereses e inflación hasta la suma de 1.200 UVT".



Además, usted puede dejar de pagar arriendo por invertir ese dinero en las cuotas mensuales de su propia vivienda y, como si fuera poco, puede escoger el sistema de amortización y el plazo de la deuda de acuerdo a su capacidad de pago.

Cabe destacar que se trata de un servicio que ofrecen todos los bancos, pero cada uno tiene la autonomía de definir los requisitos y las tasas de interés para solicitar el crédito hipotecario. Por lo tanto, si desea conseguir su espacio propio no solo debe hacer una búsqueda detallada del proyecto que más llame su atención, también debe dedicarle tiempo a la revisión de los beneficios y tasas de interés que ofrece cada entidad financiera.



Tenga en cuenta que lo máximo que le pueden prestar es el 70 % del valor del inmueble y, por lo general, las tasa de interés anual es fija y los intereses se pagan mes vencido.

Consejos para conseguir un crédito hipotecario

- Revise sus ingresos: busque la forma de conseguir una propiedad y un crédito cuyas cuotas no superen el 30 % de sus ingresos mensuales.



- Cotice en cada banco toda la información de interés: averigüe tasa de interés, gastos administrativos, seguros y todos los costos relacionados con el préstamo.



Este tipo de crédito está respaldado por una garantía hipotecaria. En caso de que no pueda pagar las cuotas, el banco se queda con la vivienda. Foto: iStock

- Utilice un simulador de crédito: calcule el costo total del préstamo, conozca las cuotas que pagaría y compare esos datos con su capacidad de endeudamiento.



- Cuide su historial crediticio: si está decidido a comprar su casa propia, procure estar a paz y salvo con sus deudas y optimice su pontaje en las centrales de riesgo. El puntaje debe estar por encima de 700.



- No se endeude más de lo que puede: evite pedir un crédito hipotecario al mismo tiempo que uno de libre inversión para completar los gastos de la compra.



- Tenga en mente y en su bolsillo el costo de otros gastos: recuerde que no solo se trata del valor de la vivienda, también necesita dinero para la escrituración, posibles remodelaciones y el impuesto predial, que se paga cada año.



- No solicite créditos en dos bancos diferentes: siempre que usted solicita un préstamo, los bancos acceden a su historial crediticio, dicha consulta deja unas huellas en su información que, al ser consultadas por otra entidad financiera, son asimiladas como una señal de desesperación y reducen sus puntos en la evaluación del crédito.



Aproveche que los subsidios de vivienda que se extenderán hasta 2023. Foto: iStock

- Revise sus tarjetas de crédito o sobregiros: es muy importante que estos cupos rotativos estén por debajo del 60 % desde antes de solicitar el préstamo.



- Aliste a sus codeudores y referencias: busque con anticipación las personas que le servirán como codeudoras y sus referencias personales y comerciales.



¿Qué bancos cobran menos intereses?

El mercado inmobiliario se ha movido mucho, incluso, en tiempos de pandemia, lo que ha permitido que los bancos financien vivienda con tasas dl 10,7 y el 9,25% para compra de VIS y No VIS.



Así las cosas, estas son las tasas que ofrece el mercado, según datos de la Superintendencia Financiera del pasado 7 de enero:



Banco VIS No VIS

Popular 8,99 8,93

Bancoomeva 8,99 9,85

AV Villas 9,74 9,26

Caja Social 10,18 8,79

BBVA Colombia 10,19 9,01

Davivienda 10,19 9,25

Scotiabank Colpatria 10,29 9,40

Bancolombia 10,71 9,48

de Bogotá 11,54 9,04

Banco Agrario 15,64 ---

