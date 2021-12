¿Necesita con urgencia dinero para gastos personales? Los bancos ofrecen los créditos de libre inversión como opción de préstamo.



Suele ser flexibles, de fácil trámite y con pocos requisitos.

Según el diario Portafolio, los colombianos optan por tomar este tipo de alternativas cuando desean comprar bienes durables que no son muy costosos pero que no alcanzan a cubrir con sus ingresos mensuales, como un computador o mejorar sus inmuebles. También lo suelen usar para pagar deudas no tan grandes o tomar vacaciones.



(Le puede interesar: ¿Qué opciones de crédito tiene según su puntaje crediticio?).

Este crédito aplica para personas con ingresos desde un salario mínimo y algunos no tienen cuota de manejo. Se encuentran opciones de pago de hasta 72 meses y con tasas fijas. Como requisitos: tener historia crediticia y demostrar ingresos mensuales.

Tenga en cuenta que los créditos se otorgan de acuerdo a la capacidad de endeudamiento y pago de cada persona. De esta forma se determinan la cantidad de cuotas y el monto de las mismas.



(Además: Qué debe saber para solicitar un crédito y no fracasar en el intento).

Para adquirir uno puede hacerlo a través de los portales web de varias entidades bancarias o en oficinas físicas, donde el trámite se puede demorar hasta tres horas. Cabe recordar que antes de firmar los documentos, hay que revisar las condiciones de cada banco.

Más noticias

EL TIEMPO

*Con información de Portafolio