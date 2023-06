Un crédito de libranza es un préstamo de libre inversión mediado por las entidades financieras que puede solicitarse en calidad de empleado o pensionado.

En esta modalidad financiera, el beneficiario autoriza a su empleador o entidad pagadora para que descuente el monto destinado al pago de las cuotas del crédito de su salario o pensión.

Requisitos para acceder a un crédito de libranza



De acuerdo con la ley 1527 de 2012, por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones, para acceder a cualquier tipo de producto a través de esta modalidad se deben cumplir las siguientes condiciones:



- Autorización expresa e irrevocable por parte del beneficiario del crédito a la entidad financiera para descontar la libranza.



- Que el descuento se efectúe cuando el pensionado no reciba menos del cincuenta por ciento del neto de su salario o pensión, después de los descuentos de ley.



- Que la tasa de interés de los productos y servicios objeto de libranza no supere la permitida legalmente.



- Que la tasa de interés pactada inicialmente solo sea modificada por novación, refinanciación o cambios en la situación laboral del beneficiario. Eso sí, debe tener su expresa autorización.

La libranza es la autorización que da el asalariado o pensionado a su empleador o entidad pagadora. Foto: iStock

En vista de que el trabajador no debe recibir menos del 50 por ciento del salario después de los descuentos de ley, los bancos solicitan a la empresa o empleador un certificado laboral en el que se establece la capacidad de endeudamiento por descuentos de nómina.



De la misma manera, los descuentos por libranza quedan exceptuados de la restricción contemplada en el numeral segundo del artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que se prohíbe la reducción o retención del salario mínimo legal vigente.



“El contrato de libranza es aquel que firma la operadora de libranzas con el empleador, esto es, con la empresa que hará el descuento de la nómina a los trabajadores”, explica el portal especializado ‘Gerencie’.



En esa línea, resulta indispensable que la empresa cuente con un convenio de libranza con la entidad financiera.

Ventajas de los créditos de libranza



- No requiere muchas garantías: teniendo en cuenta que la empresa media con la entidad financiera, la mayoría no exige codeudor ni avalista. En ese sentido, los requisitos que se piden no son muchos y los que sí se solicitan están relacionados directamente con certificados laborales o desprendibles de nómina.

- Tasas de interés más flexibles: el convenio entre la empresa y el banco hace que la probabilidad de impago sea baja, por lo que las tasas de interés tienden a ser más flexibles. Estas, a su vez, se encuentran reguladas por la ley, así que no podrán exceder un límite.



- Libertad de decisión: los beneficiarios del crédito de libranza tienen el derecho de elegir la entidad financiera para hacer el préstamo, siempre y cuando tengan convenio con la compañía. Se deberán poner las opciones sobre la mesa y elegir la que posea mejores condiciones.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO