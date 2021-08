¿Qué opciones de crédito tiene según su puntaje crediticio?

Las dificultades económicas, la informalidad y el desempleo son solo algunos de los obstáculos que han alejado a miles de colombianos de cumplir sus pagos y así acceder a nuevos créditos.



Sin embargo, hay entidades que entregan oportunidades de crédito a estos usuarios, que en su mayoría mejoran sus puntajes y logran reintegrarse a niveles saludables de endeudamiento.



Según la financiera Bayport Colombia, que ofrece desde hace 10 años créditos por libranza a personas con reportes en centrales de riesgo y perfiles de riesgo elevado, este tipo de usuarios “logra mejorar su comportamiento de pago al tener una segunda oportunidad”, explicó Lilian Perea, CEO de Bayport.



El sector bancario, por su estructura y regulación, tradicionalmente se ha enfocado en el otorgamiento de créditos a personas con altos puntajes crediticios, una calificación –técnicamente conocida como score- que va de 0 a 1.000 puntos y que evoluciona dependiendo de la responsabilidad, el cumplimiento en los pagos de las cuotas acordadas, el nivel de endeudamiento de las personas, los pagos de telefonía celular, suscripciones por cable, entre otros factores.



Un estudio de esta financiera, realizado en alianza con Experian, mostró que, en promedio, el 79 por ciento de los créditos de libranza otorgados por entidades financieras tradicionales fueron desembolsados a usuarios con un score superior a 630, que indica un riesgo moderado.



Según esa investigación, Bayport Colombia encontró que muchos de esos usuarios que no logran acceder al sistema bancario forman parte de su lista de clientes y que, debido a esa nueva oportunidad que entregan, estas personas han logrado mejorar su puntaje crediticio hasta en un 40 por ciento.



En el estudio se evidenció que los clientes de Bayport, con un score en el rango de 150 a 260 puntos y ubicados en la categoría sub prime y near prime, aumentaron su score en un 29 por ciento en 6 meses y un 40 por ciento a los 12 meses. Así, pasaron de estar en un nivel de riesgo muy alto a uno de riesgo alto (261 a 300 puntos) y, a su vez, hasta riesgo medio alto (301 a 340 puntos) y categoría prime.



De hecho, el 61,5 por ciento de los créditos originados por Bayport son otorgados a clientes con score inferior a 630.



“Esta es nuestra intención, que las personas que por cualquier motivo tuvieron problemas con su puntaje crediticio puedan retomar el camino del pago responsable de sus obligaciones y de esta manera, accedan a nuevas oportunidades a través de nuestro portafolio. Creemos en las segundas oportunidades”, añadió Perea.



¿Cómo se mide el puntaje crediticio?

El comportamiento crediticio, es decir la responsabilidad con los pagos de los productos financieros, tiene una relevancia mayor de lo que se cree. Las centrales de información financiera analizan el comportamiento de pago que tienen los usuarios con productos del sector financiero, cooperativo, telcos y real, estas variables generan un puntaje denominado score y lo ubican en un perfil de riesgo -una escala de cuán arriesgado es prestarle dinero- que define si se apto o no para acceder a nuevos préstamos u otros productos.



Esta es la tabla de referencia que tienen estas entidades:

​

% Riesgo Muy Bajo > 746

% Riesgo Bajo 646 y 745

% Riesgo Moderado 476 y 645

% Riesgo Medio 421 y 475

% Riesgo Medio 386 y 420

% Riesgo Medio 341 y 385

% Riesgo Medio Alto 301 y 340

% Riesgo Alto 261 y 300

% Riesgo Muy Alto 150 y 260

Fuente: Experian



Estos perfiles de riesgo, según la experiencia de Bayport, van cambiando de acuerdo con el buen comportamiento. “Creemos en la capacidad de las personas para progresar y alcanzar sus metas a través del acceso a créditos fáciles y seguros, por eso trabajamos para ofrecerles una segunda oportunidad y la posibilidad de transformar sus vidas y alcanzar sus sueños”, concluyó la directiva.

