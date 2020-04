Ocho pasos para crear un fondo para atender emergencias como la actual

Si hay algo que puso en evidencia la pandemia del covid-19 es lo mal preparadas que estaban miles de empresas y millones de hogares para afrontar una emergencia de esta magnitud, que no solo las obligó a pedir ayuda sino que llevó al gobierno a decretar una cuarentena que ya completa un mes.

Con un aparato productivo semiparalizado, millones de personas enclaustradas en sus casas, en el mejor de los casos teletrabajando, sin tener certeza de hasta cuándo irá el confinamiento obligado y sin recursos suficientes para suplir algunas necesidades básicas, la reflexión que muchos se hacen por estos días es ¿por qué no ahorré para momentos como estos?



Expertos en finanzas sostienen que una persona, sin importar su nivel de ingresos, debería ahorrar el 30 por ciento de estos y destinar otro porcentaje igual a gastos fijos como manutención, educación y salud, entre otros. Sin embargo, a la hora de planificar las finanzas del hogar, suelen aparecer ‘peros y excusas’, entre las que llevar las cuentas del hogar y las personales en la cabeza siempre les ha funcionado, hasta que sobrevienen hechos como el actual, que dejan en evidencia la fragilidad de las finanza ante cualquier catástrofe.

Juan Pablo Granada, experto en finanzas y presidente de la firma Customer Index Value (CIV), el nivel de ahorro y de previsión de los colombianos es muy bajito por varias razones: no hay un hábito de ahorro metódico, consistente ni pensado en el largo plazo, y los pocos que lo hacen tiene metas muy concretas (comprar un carro, hacer un viaje, satisfacer un gusto), pero no teniendo en cuenta una crisis como la que estamos viviendo.



Solo el retiro de cesantías por parte de los trabajadores sumó en el 2019 más de 5,9 billones de pesos, según datos de Asofondos, y si bien esos recursos se usaron para educación, compra y reparación de vivienda, y como seguro de desempleo, lo ideal es que ese ahorro sirva para atender contingencias como estas, donde cientos han visto mermar sus ingresos o los han perdido del todo.



Las personas tienen que dejar de percibir el ahorro como un sacrificio, dice Granada, quien considera que en este frente se debería aplicar, al menos, la teoría del mínimo esfuerzo, es decir, procurar hacer un ahorro mínimo, en el momento en que sobrevenga una crisis no se deja de hacer, sino que se mantiene el hábito, con lo que en el largo plazo se logra acumular unos recursos muy valiosos que luego se pueden utilizar en épocas difíciles.



Aunque el momento no sea ahora, nunca es tarde para organizar las finanzas del hogar y uno de los aspectos que recomiendan los expertos es la creación de un fondo de emergencias para atender, precisamente, esos gastos imprevistos, como una enfermedad, un accidente o la pérdida del empleo, entre otros.



Para Alejandro Ballén, vicepresidente de Mercado Latam de Skandia, se trata de un ahorro que le permita a una persona vivir lo más restringida o cómodamente posible, por un periodo, sin afectar los ahorros, o tener que liquidar inversiones que en momentos como estos implicarían pérdidas importantes.



Lo ideal, según el experto, es conformar un fondo de emergencia que permita enfrentar una situación grave entre tres y seis meses, mínimo un par de meses, ante lo cual sugiere alimentarlo con pagos de bonos, ingresos excepcionales, o aumentos del salario.

Pasos para construir el fondo

Ballén, de Skandia recomienda seguir los siguientes pasos y recomendaciones para conformar un fondo de emergencia, pues cree que nunca es tarde para empezar:



1. Defina cuánto necesita para gastos mes a mes y multiplíquelo por seis o por tres para empezar. Debe tener en cuenta gastos de alimentación, educación, salud, servicios públicos, hipotecas y demás deudas si las tiene. También los gastos de las personas que vivan con usted.



2. Fije un monto de ahorro mensual posible derivado de ingresos y extras. Si tiene un bono, una devolución de impuestos, defina un monto adicional. Tenga en cuenta que este ahorro se puede hacer incluyendo a otros miembros de la familia que tengan ingresos para distribuir cargas.



3. Adicione extras, como ahorros de gastos no efectuados, o incluso el cambio del día a día.



4. Conserve ese dinero en una cuenta separada, no de fácil acceso. Acá sirven los fondos fiduciarios o el ahorro voluntario en un contrato separado.



5. Revise el fondo si hay cambios en su vida que lo ameriten para mantenerlo actualizado.



6. Utilice los recursos del fondo de forma responsable, pues de nada sirve si se usan para gastos suntuarios como viajes, un carro, renovar la vivienda o actualizar los equipos electrónicos.



7. Recuerde, todos debemos tener un fondo de emergencia, más si se tiene un cambio en el estilo de vida, como por ejemplo, la independencia de la familia; si sus ingresos provienen de una sola fuente o son variables por ser contratista o independiente; si se tiene una condición médica especial y si cuenta con un plan de ahorro que quiere preservar en su objetivo.



8. Revise la liquidez o el dinero disponible si quiere iniciar un fondo de emergencia en este momento; reduzca y cancele todo gasto innecesario de inmediato, mejore las condiciones de sus deudas bancarias para obtener menores tasas y cuotas bajas, evite el uso de sus tarjetas de crédito y revise la posibilidad de vender algún activo sin que esto implique que lo haga por debajo de su valor real.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO