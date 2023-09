Consultan los propietarios: "En un edificio residencial de 16 apartamentos, en el cual un 40 por ciento de los residentes son adultos mayores, necesitamos decidir si continuamos con el sistema de vigilancia contratado, cambiar a un servicio de conserjería o implementar el de automatización. Puesto que el costo de vida incrementa día a día y los residentes pensionados se oponen a continuar con los altos costos de vigilancia, se inclinan por la conserjería pero la administración dice que nos exponemos a una multa altísima por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. ¿Es cierto?"



Respuesta:



De acuerdo con la información suministrada, es posible que se puedan disminuir los gastos relacionados con la seguridad, utilizando también las cámaras y ciertas funciones que de pronto le han sido asignadas de manera irregular a los vigilantes y que pueden ser desempeñadas por un portero o conserje. Es un estudio de las necesidades reales de los propietarios y del edificio, así como la proyección del presupuesto que se debe realizar antes de elaborarlo y presentarlo a la asamblea para su aprobación.



Lo cierto es, que los denominados conserjes término proveniente de otras legislaciones, cumplen funciones diferentes a las labores de vigilancia y seguridad; simplemente son de apoyo a la administración en múltiples actividades internas. Por el contrario, las labores de vigilancia deben ser contratadas con una empresa que tenga licencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Este personal con mejor y especial capacitación ofrece mayor seguridad. El incumplimiento de las normas acarrea sanciones de multas para las copropiedades. En síntesis, un vigilante no puede ser remplazado por un conserje, pero es posible que además de aquel, exista este con labores diferentes.

Entrega de llaves a los copropietarios

Pregunta:



“Me gustaría me indicara si puedo solicitar copia de la llave de la reja principal del edificio donde vivo, el cual se rige por las leyes de propiedad horizontal, pues la administradora del edificio se niega a dar copia de dicha llave argumentando ceñirse a recomendaciones informales de quien colocó la nueva cerradura. Anteriormente solicitaba copia y siempre me la daban, desde este año comenzaron a negarla y esto lo encuentro inapropiado. Por favor, espero su respuesta ya que creo se me está negando un derecho como propietaria y siempre he estado al día con el pago de la administración.”



Respuesta:



​Es obligación de los órganos de administración tomar todas las medidas de seguridad para los propietarios y residentes. La entrega de la llave a los propietarios se justifica en la medida que no haya una persona responsable de abrir y cerrar la puerta pues de lo contrario se estaría poniendo en peligro la seguridad de los residentes. El caso debe ser analizado teniendo en cuenta las características del edificio y otras circunstancias relacionadas con el funcionamiento de la administración.



Como quiera que se ha planteado un conflicto entre uno de los propietarios y la administración, este se debe resolver aplicando los criterios del trámite de solución de conflictos consagrado por la Ley.



NORA PABÓN GÓMEZ

​Abogada - asesora externa

