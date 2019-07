Bajan costos de tarjetas de crédito, pero suben en cuentas e internet

El recorte de tasas del Banco de la República en 350 puntos básicos –pasó de 7,75 por ciento a 4,25 por ciento– no solo ha abaratado el crédito para los colombianos sino que, además, se ha traducido en un menor costo en las tarjetas de crédito, el cual ha caído entre 5 y 12 por ciento real a mayo pasado.

Si bien el análisis de la entidad permitió establecer que los costos para los tarjetahabientes vienen en descenso, también advierte que los mayores beneficios se los llevan aquellas personas que difieren sus compras solo a una cuota.



“El usuario que difiere sus compras a 12 cuotas enfrenta cerca de 4 veces el costo del usuario de 1 cuota o 10 veces el que las difiere a 36 cuotas”, explica Anif.

Al cierre de 2016, los costos de las tarjetas de crédito mostraron alza entre 2,7 y 6 por ciento real anual, dado el incremento de la tasa del Emisor, pero entre 2017 y 2019 ese costo cayó, en línea con la baja de tasas del Banco de la República.



Pero si bien los tarjetahabientes han tenido algún alivio en ese frente, en el de las cuentas de ahorro y los servicios de la banca por internet las noticias no son tan buenas, pues en estos productos los costos, por el contrario, han crecido.



Según el centro de estudios económicos de Anif, al hacer una revisión de su índice de costos bancarios (Icba) se evidencian aumentos en los costos (consolidados) de estos de entre 8 y 17 por ciento real anual al corte de mayo de 2019, “lo cual se explica (parcialmente) por las menores tasas de interés remunerativas a los ahorradores”.

Un ejercicio realizado por la entidad sobre dos cuentas, una que mantiene un saldo de 1 millón de pesos y otra de 4 millones, muestra que en ambos casos, entre 2015 y 2017, los costos de estas bajaron en promedio 5,6 y 7,5 por ciento, respectivamente.



Esto se debió, principalmente, por menores costos de servicios como: débito automático (-21 por ciento real anual en ambos casos); cobro por retiro (-4,8 por ciento anual); transferencias a otros titulares (-4,3 por ciento anual); y cuota de manejo (-2,9 por ciento anual).

No tan costosos

No obstante, ese mismo ejercicio evidenció que en el último año esa tendencia descendente se reversó, mostrando incrementos de más del 8,4 por ciento real anual en mayo de 2019, para el primer caso y por encima del 17 por ciento, para el segundo, ubicándose por encima de niveles observados en 2014.



En esta oportunidad, advierte Anif, los incrementos provinieron de la consulta de saldo (49 por ciento real anual en mayo de 2019), lo que pudo ser consecuencia de la estrategia de desincentivar este servicio en sucursales físicas, dadas las alternativas de cero costo y mayor seguridad que ofrece la banca por internet. También pudo influir el cobro por retiro (6,4 por ciento), que mantiene la mayoría de los bancos.



No obstante esas variaciones, se estima que los colombianos no están entre los usuarios de los servicios financieros que pagan las más altas tarifas en Latinoamérica, según reciente informe de la Asociación Bancaria (Asobancaria).

“Al evaluar los costos en otros países de la región se encuentra que, para los servicios más comunes como la cuota de manejo de la tarjeta de crédito y de la cuenta de ahorros y para retiro en cajero de la misma entidad, en ninguno de los casos Colombia ocupa el primer lugar; de hecho, se encuentra por debajo del promedio regional en estos rubros”, señala el gremio.



Por ejemplo, Colombia ocupa el cuarto puesto, en una muestra de nueve países, en costos de retiro de efectivo en cajero del propio banco con un dólar, en promedio, frente al doble de lo que cuesta en Uruguay.



Está en la séptima casilla con cero costo en cuota de manejo de la cuenta de ahorro, frente a los 6,2 y 5 dólares de Chile y Uruguay, e incluso, por debajo del promedio de 2,6 dólares de la región.



Y en cuanto a la cuota de manejo de la tarjeta de crédito, está en la quinta posición con 14,5 dólares, muy por debajo de los 41,1 dólares de República Dominicana o los 18,3 dólares, que es el promedio de Latinoamérica. Por debajo están Chile, Ecuador, México y Uruguay, según la Asobancaria.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS