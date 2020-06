3 de cada 10 colombianos dispuestos a viajar después de confinamiento

A partir del primero de julio se inician los pilotos de vuelos nacionales, con miras a reactivar las aerolíneas, según lo dio a conocer este miércoles en la tarde el presidente Iván Duque. A propósito de esto, se conoció que el 29 por ciento de 6.000 colombianos consultados por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) asegura que piensa viajar este año; el 34 por ciento señaló que no lo ha definido, mientras que el 37 por ciento no viajará.

El estudio se adelantó con el fin de entender cuál será la intención de viajar de los turistas, una vez se levanten las medidas preventivas en Colombia y en el mundo, y de esta forma direccionar las estrategias de venta y comercialización de los productos y servicios de las Agencias de Viaje.



Al preguntarles sobre los motivos por los cuales no viajaría este año, el 30 por ciento indicó que no lo hará por riesgo de contagio, en esa misma proporción, otro grupo señaló que no saldrán de sus hogares por la situación económica personal, mientras que estarán en sus casas por motivos de seguridad a la espera de lo que sucede.



“Según el estudio que realizamos, los turistas siguen confiando en el trabajo de las Agencias de Viaje, pues el 51 por ciento aseguró que realizaría sus reservas con la asesoría de estas empresas, mientras que el 49 por ciento las haría por su cuenta. La elaboración de los protocolos de bioseguridad, su profesionalismo y el acompañamiento al cliente, continúan siendo un factor decisivo que les brinda confianza”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.



Así mismo, el 34 por ciento de los encuestados afirmó que viajarían con su pareja; el 14 por ciento con su familia (sin hijos); un 11 por ciento con su familia (con hijos); y otro 11 por ciento con amigos. Siendo el periodo, entre septiembre y diciembre, el que mayor seguridad les brinda.



“A medida que se haga la apertura de los vuelos nacionales y los países con los que contamos con conexión aérea, consideramos que se va a ir incrementando la confianza del turista para realizar sus viajes”, concluyó la dirigente gremial.



PORTAFOLIO.CO