Retiro de cesantías se dispara 18% y los aportes a pensiones caen 8%

A medida que avanza la pandemia del covid-19 sus efectos en el mercado laboral se hacen mucho más evidentes. Un reciente análisis del gremio de los fondos privados de pensiones (Asofondos) advierte que, en Colombia, los recursos de las cesantías comenzaron a mermar de forma significativa, mientras que los aportes a las pensiones registran un freno importante.

“El retiro de cesantías aumentó 1,3 por ciento en marzo, pero esto se debe a las restricciones de movilidad (por la cuarentena obligatoria), que no permitió a las personas realizar el retiro de forma presencial; sin embargo, el retiro por otros conceptos, en el cual se incluye licencia laboral no remunerada o disminución de ingresos ante la emergencia sanitaria, aumentó en marzo 18,2 por ciento”, señala el ‘Informe especial del mercado laboral abril 2020: empleo en tiempo de pandemia’, elaborado por dicho gremio.



Algunos de esos retiros corresponden a las tradicionales necesidades de compra y reparación de vivienda, educación o cancelación del contrato laboral. Esos retiros mensuales en 2019 oscilaron entre 1,3 y 2,5 por ciento.



También se advierte en el informe que los aportes a los fondos de pensiones obligatorias realizados en los primeros 19 días de abril, que corresponden al comportamiento de los ocupados de marzo, reportaron una baja del 8 por ciento.

En cuanto a la caída del aporte a las pensiones, esto se deriva del alivio otorgado a las empresas por el Gobierno, que consiste en la reducción de dicho aporte obligatorio en abril y mayo, según el decreto 585, que dispuso que mientras el aporte de los empleadores pasaba del 12 al 4 por ciento mensual, el de los trabajadores lo hacía del 2,25 al 0,75 por ciento. Sin embargo, este no es el único impacto negativo de la actual emergencia económica y social provocada por la expansión del covid-19 en el país.

El gremio sostiene en su análisis que, tras hacer un barrido de la situación laboral de los colombianos, encontró que bajo las actuales circunstancias hay 7,2 millones de empleos vulnerables en riesgo.



Esas cifras indican que “el mercado laboral formal durante marzo presentará un impacto negativo, pero no tan alto, debido a que los empresarios optaron por disminuir salarios antes que el despido; sin embargo, para aquellos sectores donde la incertidumbre es más alta respecto a la reactivación, pueden verse presionados en los próximos meses a tomar otras medidas”, advierte.



Agrega que los empleos que son muy vulnerables frente a la coyuntura actual pertenecen a microempresas (1-10 trabajadores), son informales y están en un sector con alta vulnerabilidad.



Entre esos se encuentran el comercio, los empleados domésticos, quienes se dedican al turismo, el transporte de pasajeros, el mantenimiento de enseres domésticos, entre otros, que suman alrededor de 4,5 millones de trabajadores.



Una encuesta revelada por la Federación Nacional de Comerciantes indica que el 38 por ciento de sus afiliados tienen en mente el cierre de sus negocios o se acogerán a la ley de insolvencia económica.



De hecho, 5 de cada 10 dijeron haber agotado ya sus recursos, 28 por ciento tiene un flujo de caja que le alcanza para el cierre de abril, 12 por ciento mencionó que su liquidez aguanta hasta el 11 de mayo, y solo 8 por ciento tiene gasolina suficiente para llegar hasta el 30 de mayo cumpliendo con sus obligaciones.



“Como es de esperarse, la informalidad es el peor enemigo en esta coyuntura; la mayoría de colombianos viven del diario, lo que implica que si no van a trabajar, su flujo de ingresos se cortaría y, además, no tienen seguro de desempleo a través de las cesantías”, advierte Asofondos.



El análisis menciona que el mercado laboral colombiano está compuesto, en su mayoría, por hombres con nivel de escolaridad promedio de solo 9,7 años con edades de entre 25 y 44 años.



Además, 9,45 millones de colombianos son trabajadores por cuenta propia y tienen una tasa de informalidad del 86,8 por ciento.



El ingreso promedio de dichos trabajadores es de 1,1 millones de pesos, y alrededor de 47,9 por ciento devenga menos de un salario mínimo, lo cual implica que más de 10 millones no tienen acceso a seguro de desempleo, de las cesantías, durante coyunturas difíciles.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO