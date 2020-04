Abecé: cómo solicitar la devolución de saldos de declaración de renta

Dentro de los mecanismos para darles alivio a los contribuyentes durante el estado de emergencia económica por el coronavirus, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estableció un esquema de devoluciones y/o compensaciones de los saldos a favor del impuesto de renta y del impuesto sobre las ventas.



Según la entidad, hay dos opciones para este fin y tres puntos a tener en cuenta para todo el proceso.



(Lea también: El FMI prevé que la economía de Colombia caiga 2,4 % este año)

Radicación a través del servicio informático de devoluciones

Está habilitado para contribuyentes que cuenten con firma electrónica. Si el contribuyente decide presentar su solicitud de devolución con garantía, requiere enviarla a través del correo electrónico de la Dirección Seccional que le corresponda y en la referencia del correo electrónico debe escribir el número de asunto que le arrojó la solicitud virtual.Descargue abajo las direcciones electrónicas de las seccionales:

Radicación a través de envío de correo electrónico

De acuerdo con la Dian, esta opción aplica para las solicitudes de devolución y/o

compensación de saldos a favor en renta y ventas de solicitantes que no cuentan con mecanismo de firma electrónica, para IVA a constructores de vivienda de interés social e interés social prioritaria, IVA e INC a diplomáticos, embajadas y organismos internacionales; IVA a instituciones oficiales de educación superior y para los pagos en exceso y de lo no debido tributarios y aduaneros.



Si se va a realizar una solicitud a las Direcciones Seccionales de Impuestos de Bogotá, Grandes Contribuyentes, Cali, Medellín y Bucaramanga, se debe programar una cita, previamente al envío de la solicitud, a través del portal web de la DIAN dando clic en https://agendamientodigiturno.dian.gov.co/

Trámite en las demás seccionales

Y para radicar las solicitudes de devolución o compensación en las demás direcciones seccionales de la DIAN en el país, no se requiere cita previa para el envío de los documentos.

Pasos para el trámite

Envíe un correo al buzón de la dirección seccional que le corresponda y radique su solicitud.

Escriba en el asunto del correo: Solicitud Devolución / Nombre o razón social del solicitante / NIT solicitante / Envío N. XXX (Aplica si la solicitud tiene varios correos)

Adjunte los siguientes documentos en archivo PDF que no superen los 20 MB por cada correo enviado.



• Formato 010” Solicitud de Devolución y/o Compensación” .



• Los demás formatos y documentos que debes adjuntar para acreditar el cumplimiento de los requisitos, dependiendo del concepto de la devolución, los puedes consultar dando clic aquí.



• En caso que decida presentar tu solicitud con garantía, recuerde adjuntarla

Si los archivos adjuntos superan 20 MB , puede enviar varios correos distribuyendo los archivos, y debes indicar en cada correo el mismo asunto, pero asignando a cada uno un número consecutivo según corresponda.

Una vez enviado el correo , recibirá una respuesta con el número y la fecha de radicación.

Los términos para resolver la solicitud de la devolución se contarán a partir del día hábil siguiente a la fecha de radicación (punto 5).

Aspectos a tener en cuenta

A los contribuyentes que no sean calificados de riesgo alto, se les autorizará la devolución y/o compensación mediante procedimiento abreviado, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma. No será necesario anexar la relación de costos, gastos y deducciones. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria, no será necesario anexar la relación de costos, gastos y deducciones. Quienes pidan devolución y/o compensación de saldos deberán presentar dicha relación de costos, gastos y deducciones dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al levantamiento de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, sin necesidad de un requerimiento de información especial. Aplicación del procedimiento abreviado. La DIAN mantiene sus facultades de fiscalización para revisar las devoluciones efectuadas y que las mismas se ejercerán después de levantada la emergencia.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS