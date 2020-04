Así pagará Colpensiones las mesadas en abril de 2020

En cumplimiento de las medidas tomadas al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica por el coronavirus, Colpensiones definió los pasos para el pago de la nómina del mes de marzo, pagadera en las mesadas de abril.



Según la entidad, estos son los pasos para que los pensionados los tengan claros y los tomen en cuenta.

Pensionados por vejez o sobrevivientes entre 70 y 79 años que cobran por ventanilla

1. Actualización de datos. Contacte al banco pagador, utilice la página www.colpensiones.gov.co -Oficina Virtual o marque a la Línea Bienestar 01 8000 42 5555 (gratis desde celular o fijo).



2. Abra la cuenta. De forma automática, el banco pagador le abrirá una cuenta, sin costo.



3. Entrega de medio para retirar la mesada. A su casa o lugar de residencia llegará una tarjeta o un medio virtual (código o clave para retiros), medios confiables que NO tienen costo. Un tercero, debidamente autorizado por el pensionado, puede retirar la tarjeta.

Pensionados por invalidez mayores de 70 años o por vejez de más 80 años que van a ventanilla

1. Actualización de datos. Contacte al banco pagador, utilice la página www.colpensiones.gov.co -Oficina Virtual o la Línea Bienestar 01 8000 42 5555 (gratis desde celular o fijo).



2. Mesada a domicilio. El dinero de la mesada se le llevará en efectivo, a su casa o domicilio.



3. Programación de cita. Espere una llamada de la transportadora de valores para agendar la cita en la fecha y hora que usted defina.



4. No vaya al banco. Es muy importante que los 12.000 pensionados de este grupo NO se acerquen al banco debido que allí no podrá recibir su pensión.

Pensionados menores de 70 años que cobran por ventanilla

1. Atención en bancos. Antes de salir, llame o ingrese a la página del banco pagador y revise el horario de atención. Es decir, si es por pico y placa con el último dígito de la cédula.



2. Horarios exclusivos. Utilice los horarios prefenciales para adultos mayores.



3. Tome prevenciones. Aplique los protocolos del banco, mantenga una distancia de al menos 1 metro con las demás personas en la fila y utilice tapabocas, alcohol o gel antibacterial.



4. Prevenga el fraude. Puede pedirle a un familiar o amigo que lo acompañe. Según el monto, el banco lo ofrecerá acompañamiento policial. No acepte ayuda de desconocidos. No se deje engañar. Colpensiones NO tiene intermediarios.

