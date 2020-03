Varias ideas para hacer compras seguras en línea

Según el E-commerce Index, Colombia se mantiene en los primeros tres puestos del escalafón en Latinoamérica debido al crecimiento de las compras en línea realizadas por medio de tarjetas de crédito y débito, ya que para el cierre del 2019, la compra de bienes y servicios por internet en el país había crecido un 20 por ciento.

Para expertos de la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, aunque el objetivo de estas herramientas tecnológicas es brindar una experiencia cada vez más segura, los usuarios también deben ser cautelosos y verificar siempre los procesos de seguridad a la hora de comprar o vender por internet.

Y es que, según los expertos, el usuario también tiene una gran responsabilidad al saber identificar apropiadamente las señales de seguridad que le permitirán garantizar que su proceso de compra o venta está protegido y libre de fraudes o robos.

Por ello, Mercado Libre ha dado tres consejos clave para tener en cuenta a la hora de realizar compras en línea y asegurarse que su transacción está siendo protegida como debería.

Al momento de realizar compras en línea a través de plataformas de comercio electrónico, es importante que el comprador verifique los sistemas de seguridad que implementa la página con el fin de asegurarse que su transacción se realizará bajo los estándares necesarios para evitar inconvenientes.

Otro punto a tener en cuenta al momento de tomar la decisión de realizar compras en línea a través de alguna plataforma, es asegurarse que sea un sitio verificado.



Toda página que al momento de registro requiera el crear un usuario y una contraseña, deberá tener la imagen de un candado en la parte superior izquierda de la página que le podrá indicar al usuario si la plataforma es un sitio verificado o no. Tener en cuenta estos detalles puede protegerlo de ingresar información personal a las plataformas inseguras.

Pagos en la plataforma

Muchas veces los casos de fraude o robo se originan porque una vez se establece contacto con el vendedor, se pacta realizar el pago por fuera de la plataforma (ya sea efectivo, transferencia o consignación).

En estas oportunidades, a la plataforma le queda imposible proteger el proceso de compra ya que se sale de sus sistemas de seguridad. Por esta razón, es de alta importancia que toda transacción se realice de principio a fin a través de la misma, con el fin de que esté asegurada por el programa que aplique el comercio electrónico.

El propósito de estos programas, es otorgar cobertura completa a la compra y venta realizadas en la página, y que el pago de los usuarios quede resguardado hasta el momento en que se confirma que el producto ha sido entregado satisfactoriamente y de acuerdo a las condiciones acordadas.

Precios lejanos

Un último consejo bastante útil para aquellas personas que estén realizando por primera vez compras en línea y no conozcan mucho sobre el funcionamiento de éstas, es el comparar los precios a los cuales están ofreciendo los productos en las diferentes plataformas. Si sabe que el producto que está buscando tiene un costo específico en la tienda física y cuando lo encuentra en la plataforma éste es exageradamente menor, puede ser que el producto que ahí se ofrece no sea el mismo o no sea el original.

Fijarse en este tipo de detalles y tomarse el tiempo de comparar para tomar una decisión acertada sobre las compras o ventas que realiza en los comercios electrónicos, puede evitarle dolores de cabeza.

Las estafas o compras fraudulentas –señalan los expertos– son una problemática cambiante, y se debe estar siempre alerta a las diferentes modalidades que salen y desarrollar a la vez políticas de ciberseguridad que protejan tanto a los usuarios como a la plataforma.

