Familiares de empleados del sector salud, con amparo de $ 10 millones

Los aseguradores colombianos, a través del gremio que los representa, Fasecolda, anunciaron la puesta en marcha de una campaña con la que buscan apoyar a las familias de 585.000 trabajadores del sector de la salud del país, cuando se presente el deceso de uno de estos por cuenta del covid-19.

Se trata de 'La fuerza que nos cuida', una cobertura gratuita representada en 10 millones de pesos que recibirá cada familias que haya perdido a uno de sus miembros vinculado al sector salud por contagio del covid-19.



(Lea también: Nuevo nubarrón laboral se posa sobre Avianca Holdings)

​

Este mecanismo de ayuda económica tiene carácter retroactivo, así que las familias que durante el desarrollo de esta pandemia se hayan visto afectados en esa magnitud puede reclamar los recursos.



Para atender esta campaña, las compañías de seguros que operan en Colombia crearon un fondo con 7.000 millones de pesos, indicaron desde Fasecolda.

La ayuda cubre el periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. Las reclamaciones podrán ser presentadas hasta el 30 de junio del 2021. FACEBOOK

TWITTER

"‘La fuerza que nos cuida’ ofrece un aporte de 10 millones de pesos para cada familia del personal de salud que fallezca por COVID-19 en el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Las reclamaciones podrán ser presentadas hasta el 30 de junio del 2021", explicaron desde el gremio asegurador.

Cómo acceder a la ayuda

Este beneficio está dirigido a amparar a las familias del personal profesional, técnico y tecnológico encargado de la prestación de servicios de salud. También al personal encargado de la limpieza y desinfección de la infraestructura sanitaria y de los servicios de alimentación.



La ayuda también es para el personal de transporte de pacientes e incluirá a estudiantes residentes de Medicina y a aquellos que se encuentran prestando su servicio social obligatorio.



(Lea también: ¿Cómo es la nueva fase de aislamiento en Colombia?)



Según Fasecolda, los beneficiarios serán inicialmente el cónyuge o compañera (o) permanente y los hijos del trabajador de la salud. El primero recibirá un 50 por ciento del beneficio y el restante será distribuido en partes iguales entre los hijos que acrediten dicha calidad.



A falta de hijos, el cónyuge o compañera (o) permanente recibirá la totalidad de dicha ayuda y si quien no existe es el cónyuge o compañera (o) permanente, los hijos del médico fallecido recibirán la totalidad del beneficio en partes iguales.



En caso de no haber cónyuge o compañera(o) permanente ni hijos o no estar vivos, los beneficiarios serían los padres del médico fallecido en partes iguales. A falta de todos los anteriores, no habrá lugar al pago de la cobertura.



Para acceder a dicha ayuda los beneficiarios deberán radicar la documentación detallada en la página web de Fasecolda (www.fasecolda.com) o a través del correo electrónico lafuerzaquenoscuida@fasecolda.com



Así mismo, se dispondrá de la línea telefónica 3443080 para resolver las dudas de los usuarios. Los documentos del familiar fallecido que deberán radicar son:



(En otras noticias: Ocho mujeres señalan a Ciro Guerra de acoso y abuso sexual)



I. Fotocopia de la cédula de ciudadanía

II. Registro civil de defunción

III. Resultado positivo de la prueba PCR para COVID-19

IV. Constancia de las IPS o el empleador donde certifique tipo de vinculación y funciones del fallecido

V. Certificado del pago de seguridad social para el mes anterior a la fecha del deceso

Fasecolda revisará la solicitud y efectuará el pago dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación del total de la documentación.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS