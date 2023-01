Los colombianos han evidenciado varios aumentos en diferentes aspectos para este año, el sistema de salud no está excento de estos incrementos.



Para el 2023, el Gobierno Nacional anunció los precios que estarán fijos en este nuevo año para las cuotas moderadoras y los copagos en el sistema de salud del país.

Así quedaron la tarifas:

Régimen contributivo



- Para rango A (ingresos menores de dos salarios mínimos) - $4.100



- Para rango B (quienes ganan entre dos y cinco salarios mínimos) - $16.400



- Para rango C (con ingresos mayores a los cinco salarios mínimos) - $43.000



Copagos del régimen subsidiado



- Para rango A: $304.583 y $ 610.227



- Para rango B, $1.220.455 y $2.440.909



- Para rango C: $2.440.909 y $4.881.818.





Copagos del régimen subsidiado



- Nivel 1 (quienes estén en grupos A1 – B7 del Sisbén IV) no tiene tope anual.



- Nivel 2 (Grupos C1 – C18) tope anual de $1.061.264 pesos.

