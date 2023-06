Le ha ocurrido alguna vez que ante una oferta laboral su potencial empleador le ofrece un tipo de contrato cuyas condiciones usted no conoce del todo, pues, por lo general, siempre ha estado vinculado a una organización mediante una sola modalidad conocida como indefinida. Sepa que la normativa colombiana establece en la actualidad varios tipos de contratación laboral, cada una diseñada para determinadas labores o servicios que una persona pueda prestar a una empresa o para trabajos u oficios específicos que estas demanden y sus diferencias están en los términos pactados.



Según expertos uno de los factores fundamentales que debe tener en cuenta una persona cuando se enfrenta a una situación en la que debe elegir entre un contrato de trabajo indefinido o uno por prestación de servicios, es entender bien las diferencias en cuanto al tipo de vinculación, los tiempos y la remuneración a que tienen derecho los trabajadores, lo que le permitirá no encontrarse con sorpresas que al final le pueden causar algún perjuicio.



Así las cosas es importante entender que, un contrato laboral, según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo (CST)– es aquel mediante el cual una persona natural (trabajador), se obliga a prestar sus servicios a favor de otra que puede ser natural o jurídica (empresa), denominada empleador. Este tipo de acuerdo se utiliza para la contratación de trabajadores (solo personas naturales).



Significa que con esto, se establece una relación laboral de largo plazo entre una empresa y una persona, en la que la primera está obligada no solo a reconocer una remuneración por los servicios prestados (quincenal o mensual) si no también es responsable de efectuar los aportes a la seguridad social, el pago de prestaciones sociales, auxilio de transporte o conectividad cuando corresponda, incapacidades de origen laboral, aportes a cajas de compensación, horas extra y vacaciones, entre otras, a cambio de que el trabajador cumpla con las peticiones del empleador relacionadas con las funciones para las cuales fue contratado (subordinación).

Modalidades de contratación

Ahora bien, las normas colombianas reconocen varias modalidades de contratación, cada una de las cuales operan bajo unas condiciones específicas que deben ser atendidas tanto por quien contrata como por el trabajador.



En ese sentido, existe en contrato a término fijo, en el cual establece una fecha de inicio y una de finalización del mismo y su duración puede ser de un año, menos de ese periodo y máximo a tres (3) años. La finalización de este requiere de un preaviso por parte del empleador con no menos de 30 días de anticipación a la fecha de terminación del mismo.



Otras de las modalidades de contrato, quizás una de las más conocidas, es la que no establece una fecha para su finalización y para darlo por terminado la ley no establece el requisito de preaviso.



En Colombia también hay contratos laborales, como el de obra o labor determinada y su duración no puede establecerse, pues no se tiene conocimiento de la fecha en la cual se terminará la ejecución de la labor, así como el contrato por trabajo ocasional, accidental o transitorio, el cual no tiene duración superior a un mes. Se puede celebrar cuando por un evento extraordinario o imprevisto el empleador se ve en la obligación de contratar trabajadores para que realicen actividades que no son del orden normal de las actividades desarrolladas por la empresa.

Prestación de servicios

Es importante que las personas tengan en cuenta que los contratos por prestación de servicios que se realizan entre una empresa y una persona para prestar un servicio durante un período determinado, deben hacer claridad frente a los términos y condiciones de en que firma, entre estos la remuneración que recibirá el trabajador y el tiempo de duración del contrato.



Ahora bien, bajo esa modalidad de contrato, dicen los expertos, el contratista no está obligado a cumplir un horario específico, pudiendo realizar sus funciones sin estar bajo un régimen subordinado como lo exige el contrato laboral.



no obstante, la persona debe asumir su afiliación a seguridad aocial (EPS), fondo de pensiones y cesantías (AFP), riesgos laborales (ARL) y la caja de compensación familiar.



En ese sentido, es fundamental que la persona que asume una responsabilidad bajo esa modalidad de contratación tenga claro que, una vez finalizado el contrato de prestación de servicios no tendrá derecho al pago de una liquidación, sino solo a los honorarios por la prestación de sus servicios.