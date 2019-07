Contratos independientes violentan derechos de trabajadores más pobres

Los contratos que se celebran entre trabajadores y plataformas, como Rappi no son informales, son independientes, pero este tipo de contratación violenta los derechos de los trabajadores más pobres, porque no les permite, entre otros, cotizar a salud, en la medida que el salario devengado está por debajo del mínimo legal.

Así lo hizo saber esta mañana Alicia Arango, ministra del Trabajo, al referirse a la problemática que enfrentan en la actualidad miles de personas que prestan sus servicios a plataformas electrónicas como Rappi.



"Colombia tiene una problemática grande en el tema de contratación, porque el 44 por ciento de los trabajadores gana menos del salario mínimo, incluidos algunos empleados de Rappi, y cuando eso pasa, el trabajador no tiene derecho a nada… es absurdo, pero así es… tienen derecho a salud subsidiad, pero no a pensión... eso es una injusticia con los que ganan menos del salario mínimo", señaló la funcionaria.



Por eso, recalcó lo fundamental que es para el país comenzar a legislar para los más vulnerables, flexibilizar su legislación laboral para que permita que aquellos que trabajan por horas puedan cotizar a salid bajo esos parámetros.



"Hoy la cotización en salud es una vez al mes y la de pensión es semanal… entonces, cuando una persona trabaja medio día o dos horas, gana menos del salario mínimo, luego no tiene derecho a cotizar a salud y eso no debe ser así, todos los trabajadores deben terner derecho a cotizar para su salud y hacia ese punto va el Gobiero", insistió la funcionaria.



Y si bien, señaló que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en su artículo 205, quedó consagrada la urgencia de reglamentar las plataformas digitales en Colombia, a través de un proyecto de ley, no precisó cuando se llevará esta iniciativa al Congreso de la República.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS