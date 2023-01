Hay que empezar explicando que un contrato por prestación de servicios es un documento de carácter civil con el que una persona o empresa hace un acuerdo sobre una actividad en específico.



Este acuerdo recogerá las condiciones en las que un profesional independiente, de cualquier área, se compromete a realizar una serie de servicios para su cliente a cambio de la remuneración acordada.

Sus principales características son; que no existe subordinación ni dependencia, se pacta libremente la remuneración, los servicios se prestan de forma personal, no se exonera a las partes de las obligaciones fiscales, este es un contrato de tipo civil, no laboral.



Sobre este último punto, no se considera como un contrato de ámbito laboral ya que no hay una relación directa entre el empleador y el trabajador, por lo que no figura el período de prueba y no se genera la obligación de que el contratante pague prestaciones sociales.



Además, otra de las características radica en que los contratos de prestación de servicios no exigen, de manera obligatoria, cumplir con un horario laboral estricto. Este asunto debe acordarse en el momento en el que se hace la contratación y quedar debidamente registrado.



En Colombia, 2,5 millones de personas trabajan con un contrato por prestación de servicios solo en el sector público, lo que constituye un régimen diferente al de quienes tienen una relación laboral a término indefinido o a término fijo.



Obligaciones del contratante:

Cuando se firma un acuerdo bajo la figura de prestación de servicios, el contratante debe cumplir una serie de obligaciones, por ejemplo responder por los honorarios pactados, y también con el pago de la ARL en casos de máximo riesgo.



Una de las recomendaciones es pactar cómo se va a efectuar el pago, los requisitos que se deben cumplirse para pasar las cuentas de cobro, las fechas en las que se puede hacer este proceso, os avances que se deberán entregar para recibir el pago correspondiente y hablar de los riesgos que se corren en la función a cumplir.

