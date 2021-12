En Colombia cerca del 44 % de los hogares urbanos habita en viviendas arrendadas, de acuerdo con cifras de la Federación de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas). Por eso, resulta importante tener claro a qué se enfrenta al firmar un contrato de arrendamiento.



Tanto los derechos que tiene como arrendatario y los deberes con el tipo de contrato.

Desde el año 2003 en el país rige la Ley 820, que fija los criterios para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda.

¿Cuándo dar por terminado el contrato?

Hasta 1,6% es la cifra autorizada para realizar el aumento en el valor de canon.

Según esta norma, las partes podrán dar por terminado el contrato en cualquier tiempo y de común acuerdo, y unilateralmente, cuando el arrendatario no pague las rentas dentro del término estipulado, no cancele los servicios y cause desconexión de estos, cuando subarriende, realice mejoras, cambios, ampliaciones sin autorización o destine el inmueble para actos delictivos.



El arrendatario también puede dar por terminado el contrato. Esto ocurre si se suspenden los servicios públicos por acción premeditada del arrendador o que incurra en mora de pagos que estuvieren a su cargo.



Ahora bien, si un inquilino no paga la renta y además se va y deja el inmueble ocupado con algunas de sus pertenencias, usted puede efectuar un proceso de restitución del inmueble ante las autoridades judiciales, con medidas preventivas para embargar los bienes que le fueron dejados por el arrendatario y luego, en proceso ejecutivo, obtener su remate para cubrir las obligaciones que dejó pendientes.



A su vez, si el arrendatario se va sin avisar y no paga las cuentas pendientes, usted puede acudir a la justicia para que el inquilino sea ubicado y le haga entrega oficial del inmueble, o solicitar medidas cautelares de embargo para cubrir los gastos pendientes.

¿Cuánto es el aumento del canon de arrendamiento?

El aumento se realiza cuando el contrato ha tenido de ejecución un año, ya sea en la vigencia inicial, o en cualquier periodo de las prorrogas del mismo y específicamente el arrendador está autorizado y facultado para incrementar el canon en un porcentaje que no exceda el 100% del aumento que haya sufrido el índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior.



A su vez, el arrendatario le podrá solicitar a su arrendador la disminución de ese porcentaje, es decir que no sea el ciento por ciento (100%), sino un porcentaje menor. Este tiene que ser un acuerdo entre ambas partes.



¿El arrendador puede aumentar el canon antes de terminar el año?

El aumento de canon podrá realizarse cada doce (12) meses de ejecución del contrato. Es decir, que se hará pasados este periodo y no antes. En caso de hacerlo, se debe entender como un acto arbitrario del arrendador, y en caso de persistir habría que acudir ante un juez para que así determine la no legalidad de esta acción.

¿Qué pasa cuando el arrendador vende el inmueble?

El vendedor del inmueble le debe hacer a favor del comprador la cesión del contrato de arrendamiento en la calidad de arrendador, la cual se le debe notificar de manera escrita al arrendatario, quien no se puede oponer porque los términos del contrato continuarán en las mismas condiciones a las inicialmente pactadas.

