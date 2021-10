Qué debe tener en cuenta para contratar a un familiar en su negocio

Si es empresario puede que se haya preguntando algún vez si es conveniente o no contratar a un miembro de su familia. En ese caso, debe ser muy cuidadoso y no mezclar el ámbito personal con el laboral para no caer en conflicto de intereses.



Puede seguir una serie de recomendaciones como:



1. Lo más recomendable es que que usted no sea su jefe inmediato. De esta manera, podrá evitar cualquier tipo de situación tensa en la que tenga que regañarlo por algo que no hizo bien o no cumplió.



2. Antes de comenzar a trabajar, lo ideal sería hablar para dejar los límites claros entre el trabajo y la vida personal. Lo mejor es no hablar en la empresa de nada relacionado con la familia.



3. Exigirle como a los demás. A pesar de que sea su familiar esa persona debe responder de la misma manera con su trabajo.



4. No es un delito ser su familiar así que no tiene por qué esconderlo. Lo que sí es conveniente que evite es llamarse con seudónimos o por su parentesco.



