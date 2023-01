Aunque las familias colombianas elevaron su consumo total el año pasado (3,4 por ciento real anual), esa dinámica no se equipara a la de años anteriores y comienza a dar señales claras de lo que podría ser este en el presente año.



No obstante, una mayor población, avivada por el ingreso de cerca de 2,5 millones de venezolanos, que han contribuido a elevar la demanda de productos y servicios básicos; la mejora en el empleo del país, más de 1,12 millones de puestos de trabajo solo hasta noviembre; la llegada de remesas, la devaluación del peso y el aumento en la colocación de crédito en la primera parte del año se cuentan entre las principales causas de ese comportamiento del gasto de los hogares durante el año pasado, según la firma de consultoría Raddar.



En total, ese consumo de las familias sumó 941,5 billones de pesos, lo que en términos reales arrojó una dinámica de 3,4 por ciento.



Alimentos (358,8 billones de pesos), hogar (203,5 billones) y transporte y comunicaciones (145,2 billones) se llevaron los mayores presupuestos del gasto de los hogares el año pasado, según las estadísticas reveladas por Raddar.



“El crecimiento es debido a que la población aumentó 1,12 por ciento, que la cantidad de personas empleadas creció 8,1 por ciento (con 15,82 por ciento menos personas desocupadas), las remesas en pesos a los trabajadores, en 26,27 por ciento, la colocación de créditos de consumo, en 18,15 por ciento, y el aumento del valor de los salarios, las rentas y las ayudas del Gobierno, en 11,75 por ciento”, explicó la consultora.



Agregó en su informe anual que la sola colocación de créditos aportó el 35,19 por ciento del gasto de los hogares; las remesas, 6,79 por ciento, mientras que los ingresos de las familias contribuyeron con 58,02 por ciento a esa dinámica.



Sin embargo, el panorama para el 2023 no luce muy despejado. Por el contrario, se verá afectado por una mayor inflación en los primeros meses del año, pues los analistas estiman que esta seguirá al alza hasta marzo o abril próximos.



A su vez, esto forzará a que el Banco de la República deba elevar al menos dos veces más su tasa de intervención del mercado, hoy en 12 por ciento, encareciendo aún más el crédito para las familias, en especial el de consumo, incluidas las tarjetas de crédito.

A lo anterior se suma la expectativa por la desaceleración de la economía, que haría que el producto interno bruto (PIB) del país caiga a niveles de entre 0,7 y 1,8 por ciento, según estimaciones del Gobierno, analistas y organismos multilaterales.



