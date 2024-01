Transporte y comunicaciones, y educación, los gastos de los hogares que más cayeron

Los hogares colombianos tuvieron que controlar más sus gastos el año pasado debido a la desaceleración de la economía, entre otras razones. La restricciones para acceder al crédito, las altas tasas de interés y la reducción de los ingresos de las personas el año pasado llevaron a que estas fueran más selectivas en sus compras, llevando a que en el 2023 el consumo familiar se contrajera, en términos generales, cercano al 2,4 por ciento anual. Sin embargo, ese gasto alcanzó 1.026 billones de pesos.



Los consumos de los hogares que más cayeron en términos reales el año pasado fueron los relacionados con transporte y comunicaciones, los cuales se contrajeron cerca de 4,1 por ciento. Le siguieron los relacionados con educación, -3,77 por ciento anual; alimentos para el hogar, 3,6 por ciento, y bienestar, cerca del 3 por ciento.



La cifra no es nada despreciable, a pesar de que el gasto por persona cayó con más fuerza que el total, 3,5 por ciento anual, precisa Raddar, que argumenta que "elevadas tasas de interés, junto a una importante participación del servicio a la deuda en el bolsillo de los hogares hizo que los mismos recurrieran a los salarios y rentas como principal fuente de gasto durante 2023 y disminuyeran el uso del crédito".



En efecto, cerca de 121 billones de pesos de se gasto salieron de las rentas y los salarios de las personas el año pasado, esto es, un 73,8 por ciento del total, como resultado del fuerte incremento del salario mínimo que vino acompañado a su vez de un buen desempeño del mercado laboral.



Como se recuerda, en el 2023 el incremento del salario mínimo fue del 16 por ciento, mientras que la tasa de desempleo pasó del 13,7 por ciento en enero de se año a 9 por ciento en noviembre, cerca de 5 puntos porcentuales menos, según registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Con sus tarjetas de crédito los hogares colombianos gastaron 4,75 billones de pesos, cerca del 22 por ciento del total, mientras que algunos también echaron mano de los recursos recibidos desde el exterior (remesas) para cubrir el consumo el año pasado, para lo cual usaron unos 3,24 billones de pesos, entre otras fuentes de gasto.

Comidas fuera de casa

Comidas fuera del hogar tuvieron un crecimiento del gasto de más del 14,5 por ciento el año pasado. Foto: Diego Santacruz/EL TIEMPO

Ante la caída en el gasto de los hogares y las fuertes limitaciones al crédito, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), dice que es urgente generar las condiciones para reactivarlo y para ello propone reducir los costos de producción y generar mayor productividad; que haya más acceso al crédito con menores costos del mismo; crear una estrategia público-privada de gestión y aporte conjunto para implementar y ejecutar a través de la política nacional de reindustrialización acciones que le permitan a las empresas ser más productivos con énfasis en la internacionalización.



Además, la propuesta en este frente incluye acciones para continuar la reducción de la inflación, que los incrementos en el costo del diésel sean progresivos; otorgar seguros agropecuarios para no desincentivar producción; aterrizar el plan de transición energética que sea responsable con las finanzas públicas, pero que se pueda conocer la hoja de acción; continuar la desindexación del salario mínimo de productos y servicios; reduccir los aranceles de materias primas que no se producen en el país o son insuficientes y reactivar locomotoras de infraestructura y vivienda.



Pese a las limitaciones de presupuesto que experimentaron los colombianos el año pasado, llama la atención que uno de los rubros que más acaparó el gasto de las personas fueron las comidas fuera del hogar, según muestra el análisis de la firma Raddar, que advierte, además, que solo tres segmentos de consumo tuvieron los mayores incrementos de gasto



Por ejemplo, las comidas fuera del hogar, crecieron cerca del 14,5 por ciento; el gasto en transporte y comunicaciones un 10,8 por ciento; mientras que las compras de alimentos para el hogar 10,3 por ciento, según lo expuesto por la firma de consultoría en su informe.



Raddar comenta que en el acumulado del 2023 frente al 2022 se evidencia como el aumento del esfuerzo de los hogares en Colombia en dinero durante todo el año se centró en esas en tres canastas y advierte que: "Un comportamiento relacionado a incrementos históricos de los precios derivados del encarecimiento de los alimentos a inicios de año y el alza de los precios de la gasolina desde enero del 2023 con un aumento acumulado de 4.850 pesos", fueron las principales caudas de esos desempleos.



Agrega que los recursos para gastos en moda y compra de electrodomésticos fueron los que experimentaron la menor caída del gasto real, gracias a la apreciación de la moneda y las promociones en estas categorías.



Al tiempo que el consumo en temas de bienestar y entretenimiento creció 8,5 y 7,55 por ciento, respectivamente. Educación, vivienda, moda y electrodomésticos presentaron el año pasado una dinámica de 7,14; 6,19; 5,99 y 3,3 por ciento anual, en su orden.

¿Dónde compran los hogares?

Supermercados y tiendas de barrio se mantienen como los preferidos para las compras de los hogares colombianos. Foto:

Raddar también destaca que el año pasado los hogares colombianos continuaron siendo fieles a su tradicional canal de compra (tienda de barrio, supermercado, zona comercia, vendedor ambulante). El 70,1 por ciento de los hogares prefirió mantener esa preferencia a la hora de hacer sis compras.



"El canal tradicional continuó siendo el rey de las misiones de compra de los hogares en las cinco ciudades principales del país", señala Raddar, pero aclara que su participación en 2023 es más baja que en los últimos 5 años, una perdida que es absorbida por el canal “Canal moderno” que se ha vuelto el alivio en algunas

categorías para los hogares.



En ese segmento se encuentran las tiendas de descuentos (Hard Discounts), los almacenes de cadena, de la marca y de la marca en centros comerciales.



"Los Hard Discounts, así como las promociones que tuvieron lugar desde mayo en los almacenes de cadena centrados en alimentos y algunos electrodomésticos pudieron ser un salvavidas en la búsqueda de precios reducidos, así como adaptabilidad a las preferencias de los consumidores, eso sí, dependiendo del nivel de ingreso que se analice", precisa la consultora.

