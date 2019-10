Protesta social golpea fuerte el consumo de los hogares

Mientras el comportamiento del gasto de los hogares en Colombia, Perú y Ecuador crece a buen un ritmo, en términos reales; en Chile y Ecuador, los otros dos países que conforman el bloque comercial del Pacífico, ese consumo de las familias no muestra señales positivas.



Cifras recientes de la firma de consultoría Raddar indican que el gasto de los hogares colombianos crecía al 7,1 por ciento real a julio pasado; en México ese comportamiento era de 6 por ciento y en Perú del 4 por ciento, para ese mismo mes.



No obstante, en Chile, con una de las economías más sólidas de Latinoamérica, el consumo de los hogares apenas avanzaba a julio un 0,8 por ciento real, mientras que en Ecuador se registró un crecimiento negativo de 3,4 por ciento real.



Ambos países no solo tienen en común el hecho de pertenecer a la Alianza del Pacífico, sino que en los últimos meses han experimentado fuertes oleadas de protestas sociales, derivadas de anuncios gubernamentales que golpeaban de forma directa el bolsillo de las familias, entre estas, la eliminación de subsidios y el alza en el costo del trasporte público, que finalmente, nunca se hicieron realidad, pero generaron malestar social.



Para el caso chileno, según Camilo Herrera Mora, presidente de Raddar, el alza en las tarifas del metro fue, quizá, el detonante de una situación que se viene gestando de tiempo atrás.



"Los buenos números de la economía chilena han escondido un problema que se ha venido gestando lentamente: el freno del gasto de los hogares", advierte el experto quien considera que a septiembre de 2019, el gasto promedio de los últimos 12 meses realizado por una persona en Chile, es igual al que hacía a mediados de 2015.



Así, una economía con un mercado que crece poco, un gasto per cápita en picada y un mayor peso del valor de la canasta básica en el bolsillo, deja a sus ciudadanos muy sensibles a cualquier medida que golpee aún más sus finanzas.



Por: Redacción Economía y Negocios