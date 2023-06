El Sisbén, o Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, permite clasificar la población de acuerdo con sus ingresos y condiciones de vida. A su vez, uno de los propósitos de este programa es asegurar una administración equitativa de los subsidios gubernamentales.



A principio de año, se hizo un llamado para la actualización de datos con el fin de poder generar los puntajes y grupos correspondientes.



(Le recomendamos: Valledupar: alerta por modalidad de alquiler de bebés para agilizar trámites sociales).

Cabe recordar que dicha actualización podrá realizarla hasta principios del año 2024 y puede realizarla de manera presencial o virtual. Además, es importante destacar que, según la página oficial del gobierno, "el Sisbén permite el registro en su base de datos de cualquier persona con documento vigente y residente en hogares particulares".

¿Cómo consultar el grupo del Sisbén al que pertenece?

Facebook Twitter Linkedin

En Sisbén IV existen cuatro grupos que se denominan por letras. Foto: Integración social

Existen cuatro grupos de clasificación: A, B, C y D. Cada uno ubica a las personas según su capacidad para generar ingresos y sus condiciones de vida.



Ahora bien, para poder consultar su grupo, deberá ingresar en un primer momento a la página www.portal.sisben.gov.co. Una vez allí, seleccione en la parte superior la pestaña que dice "Consulta tu grupo Sisbén".



Allí, encontrará una página en la que se detalla cada grupo y cómo se clasifican. Baje hasta la parte en la que sale una casilla para colocar el tipo y número de su documento de identificación.



Una vez ingresados los datos, podrá ver el grupo en el que fue situado.

(No deje de leer: Reforma pensional en Colombia: ¿qué quedó aprobado en el primer debate?).

¿Cómo consultar el puntaje del Sisbén?

Con la nueva actualización del Sisbén, ya no existe un puntaje de 0 a 100 para ordenar a los ciudadanos. Es decir, que el resultado de su clasificación no es un índice cuantitativo.



Ahora, el nuevo modelo buscará organizar la población solamente por grupos, los cuales están clasificados de la siguiente manera:



Grupo A: pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos).

Grupo B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A).

Grupo C: vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza).

Grupo D: población no pobre, no vulnerable.

Más noticias

En Estados Unidos buscan a 100 enfermeros para ganar casi 20 millones de pesos al mes

Sueño reveló el lugar donde quedó el único desaparecido de tragedia en vía La Calera

Los anuncios del general Salamanca tras caso de chuzadas en la Policía

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS