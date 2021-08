Administradores y consejos que no cumplen con sus funciones

Pregunta: “Quisiera que usted me despejara una duda que parece tener el administrador de la copropiedad en la que resido: un propietario ha remodelado su apartamento y los escombros y bultos que en apariencia contienen materiales para remodelar los ha dejado por semanas en los parqueaderos correspondientes a su apartamento.



Lo anterior se le ha comunicado a la administración sin que tome los correctivos al respecto. ¿Qué normas de la Ley 675 de 2001 infringe quien obra de esta manera? ¿Puede el administrador hacer caso omiso de la solicitud de retiro? Le rogaría me diera pautas al respecto”.

Respuesta



Esta consulta que aparentemente es tan sencilla, tiene un contenido y alcance de mucha trascendencia, ya que se relaciona con los derechos que tienen todas las personas a la salud y al medio ambiente sano.



Enfocado el caso desde el punto de vista del régimen de propiedad horizontal, es el incumplimiento del reglamento, del manual de convivencia y de la Ley 675 de 2001.



La ley dispone que los propietarios deben usar sus bienes privados de acuerdo con su naturaleza y destinación, absteniéndose de ejecutar actos que comprometan la seguridad, la solidez del edificio o conjunto, que ocasionen ruidos o molestias a los demás y que afecten la salud pública.



En los reglamentos se consagran además los derechos y deberes de los propietarios, tenedores y usuarios, los mecanismos de solución de conflictos y la imposición de sanciones por incumplimiento de las normas.



De tal manera que la persona a la cual se refiere la consulta, al haber colocado y dejado en su garaje privado los escombros, o sea residuos de la remodelación o cualquier obra que realizó en su apartamento, está infringiendo estas disposiciones y en consecuencia violando los derechos y perturbando el uso y goce que tienen los demás ocupantes, que siempre tienen que soportar no solo el impacto visual que se está produciendo, sino el ambiental.



Adicionalmente estos materiales pueden atraer a los roedores y ocasionar otros perjuicios relacionados con la salud y el medio ambiente. Por último, se está cambiando la destinación del garaje para utilizarla como depósito de escombros y basura.



Por otra parte, asumiendo la buena fe del propietario o usuario y la falta de conocimiento o preparación del administrador, es posible que ignoren el procedimiento a seguir para retirarlos.



Por ello, independientemente de la responsabilidad que se pueda atribuir al propietario u ocupante y al administrador que no ha tomado las medidas pertinentes, así como a la posibilidad de imponer las sanciones correspondientes, se sugiere que en este y en casos similares, se acuda en Bogotá a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp, incluso por la línea para atención al usuario, para solicitar el retiro de los escombros, para lo cual la administración que es la encargada de coordinar la recolección interna y el reciclaje de basuras y otros elementos, deberá seguir las instrucciones que se indiquen y pagar el valor correspondiente.



También es posible encomendar esta labor a particulares expertos. El administrador debe coordinar con el propietario y exigirle que coloque los escombros en lonas o bolsas y realice el aseo posterior del espacio. En otras ciudades o municipios se deberá hacer la solicitud a las alcaldías distritales o municipales o a través de empresas de aseo a las cuales se haya asignado esta función.

Control y vigilancia de órganos de administración y control

“Soy propietario de un bien inmueble en Pereira (son mas de 100 unidades), regido por el régimen de la Ley 675 de 2001 y el reglamento de copropiedad. Tanto el Consejo de Administración, como el revisor fiscal y el administrador de dicha unidad residencial vienen violando todo lo relacionado con las normas que rigen para este tipo de vivienda de propiedad horizontal:



"Consejo de Administración: no responde la correspondencia. No se reúne legalmente según lo dispone el reglamento de propiedad horizontal. No aprueba los balances mensuales. No conoce, y mucho menos aprueba, los contratos que debe suscribir la administración (…)



Revisor fiscal: no examina las operaciones contables. No informa a la Asamblea sobre irregularidades en actos contables. No vela por el estricto cumplimiento del reglamento. No atiende las convocatorias que se le hacen (…)



Administrador: no hace entrega de los documentos que se le solicitan. No presenta al Consejo de Administración el proyecto de presupuesto. No envía copia de las respectivas actas del Consejo de Administración a los propietarios (…)"



El lector solicita que se le indique el procedimiento a seguir y las acciones que proceden. ¿Ante que autoridades administrativas y judiciales se pueden dirigir?

Respuesta



Son muchas las inquietudes que expone el propietario que envía la consulta. Por esta razón, considero que es necesario contratar a un abogado y/o a una auditoría contable, para que revise todos los actos de los órganos de administración y el posible incumplimiento de las funciones de cada uno.



En lo que se refiere al control y vigilancia y a la imposición de sanciones por parte de una entidad administrativa, ninguna tiene por el momento esta competencia.



En lo que se relaciona con las funciones del administrador, el Consejo de Administración tiene el control correspondiente de todos sus actos y actuaciones de acuerdo con el contrato respectivo.



Además de la rendición de cuentas y los informes que este debe presentar ante el Consejo y la Asamblea, de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal, se podrá acudir a los mecanismos de solución de conflictos, determinado por la Ley y el reglamento de propiedad horizontal y, si es el caso, instaurar las acciones judiciales respectivas. Igual sucede para solucionar los conflictos que se presenten con el Consejo de Administración y con el revisor fiscal (artículo 58 de la Ley 675 de 2001), en razón de la aplicación o interpretación de la Ley y el reglamento de propiedad horizontal.



En el caso del Consejo de Administración, es la Asamblea de propietarios, el órgano competente para revisar las actuaciones de este, y si es necesario, cambiar a sus miembros. En resumen, el control, supervisión y vigilancia de los órganos de administración se ejerce de manera inmediata, por los órganos internos de cada copropiedad, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a los mecanismos de solución de conflictos y/o a la jurisdicción ordinaria ante determinadas situaciones.



De igual manera, podrán ser impugnadas las decisiones de la Asamblea de Propietarios y del Consejo de Administración. Todos los órganos de administración y control deben responder los derechos de petición y cualquier propietario o tenedor podrá acudir a la acción de tutela en caso de que se les vulnere este derecho.



En cuanto al revisor fiscal, dependiendo de las mismas, estará incumpliendo el contrato con la copropiedad y en algunos casos, se podrá presentar la queja respectiva ante la Junta Central de Contadores. Para una mayor orientación sobre las funciones que cumple el revisor fiscal, y en general sobre las atribuciones y decisiones de cada órgano de administración y control relacionada con asuntos económicos de la propiedad horizontal, sugiero consultar los pronunciamientos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.



NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa