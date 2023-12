Daños por humedad en paredes contiguas y en cubiertas de apartamentos

Un lector pregunta: “Por causa de la humedad de una casa en un conjunto se viene deteriorando un depósito en el edificio contiguo. Hemos solicitado la solución por parte de nuestra inmobiliaria y la administración, a la inmobiliaria que administra el contrato de arrendamiento de la casa y su respuesta es que la inquilina no deja ingresar. ¿A dónde podemos acudir?”.



Respuesta:



Lo primero es determinar si la humedad proviene de daños en el bien privado o en los bienes comunes. El administrador se deberá dirigir al propietario, extendiendo la solicitud a la inmobiliaria y al arrendatario para que este último permita la inspección y los trabajos que sean necesarios bien por la administración o por el propietario.



Esto debe ser informado de manera directa, pues el incumplimiento del arrendatario a sus obligaciones puede ocasionar el aumento de los perjuicios al propietario, al tercero citado y a la copropiedad.

Después de intentar la solución a través de los mecanismos de solución de conflictos previstos por el reglamento y la ley es posible imponer sanciones incluso al propietario y al arrendatario por incumplimiento a sus deberes, así como instaurar una acción policiva para que se ordene al infractor las reparaciones que podrían estar a cargo del arrendatario.



Es posible que el daño se deba al mal uso. La omisión del arrendatario puede ocasionar la terminación del contrato de arrendamiento con las consecuencias legales pertinentes, según lo previsto en el contrato y en la Ley 820 de 2003.

Arreglos realizados por los propietarios ante omisión del administrador

Pregunta:



“Vivo en un apartamento localizado en el último piso de un conjunto que ha venido presentando problemas de humedad en las cubiertas. La administración y el consejo no han dado solución.



Realizamos varias reparaciones pero se pierden porque el problema proviene de la cubierta. Decidí realizar las reparaciones más prioritarias de cubierta por mi cuenta y, luego, las del interior.



Se radicó ante la administración y el consejo un documento con evidencia fotográfica del estado antes y después de las reparaciones, acompañadas de las facturas del material, como constancia, y se solicitó el reembolso.



Recibo respuesta donde se niega la solicitud, porque no se solicitó permiso para los trabajos. ¿Tengo derecho a que me reembolsen o se intercambie este valor por cuotas de administración ya que el área que se arregló es zona común?”

Respuesta:



Aunque en principio se requería autorización de la administración, ante el incumplimiento y la amenaza de mayor deterioro y perjuicios para los propietarios del último piso, considero que con las pruebas de que se solicitó y no se atendieron los requerimientos de los propietarios afectados y los demás documentos de soporte sobre las obras realizadas, un experto contratado por la administración puede avalar las mismas corrigiendo cualquier situación y con la autorización del órgano correspondiente reintegrar el valor cancelado por el propietario a este o al contratista de la obra.



De lo contrario, el afectado puede solicitar al administrador la activación de los mecanismos de solución de conflictos para que a través de la conciliación se llegue a un acuerdo justo y equitativo sobre el pago.



Ello sin perjuicio de la responsabilidad que se podrá atribuir al administrador ya que con su omisión ha causado daños a los propietarios y a la copropiedad.





NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

Consultas

