¿Busca trabajo? Claves para encontrar empleo y no rendirse en el intento

De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane. la tasa de desempleo de septiembre se ubicó en el 12,1 %. Aunque la cifras es menor a la de agosto (12,3), todavía se encuentra por encima del 10,2 % del 2019, año en el que la economía no se había visto afectada por la pandemia del nuevo coronavirus.



Sin embargo, con la reactivación económica gradual, el Gobierno Nacional y las empresas están haciendo su mayor esfuerzo por mover mercado laboral y recuperar los empleos perdidos durante la crisis sanitaria.

Ante este panorama, es importante que usted cuente con las herramientas para que su búsqueda de trabajo sea un éxito y no pierda el tiempo. Para ello, le damos algunos consejos útiles para que optimice su búsqueda de trabajo y encuentre el que tanto desea.

Una hoja de vida atractiva

Sin lugar a dudas, la hoja de vida es el documento fundamental en la búsqueda de empleo, pues esa será su carta de presentación frente a los reclutadores de las empresas. Para elaborarla, tenga en cuenta estas recomendaciones de Katherine Bohórquez, psicóloga experta en headhunting y consultora principal de eHunters:



- Debe ser clara, corta y concreta, pues el personal de selección solo dedicará 5 a 7 segundos para leerla, lapso en el que identifica si su currículo tiene lo que la empresa está buscando.



- Destaque sus competencias, incluya capacidades como como la innovación, el aprendizaje continuo, la adaptabilidad y la flexibilidad.



- Revise que lo que hay en su hoja de vida sea coherente con lo que usted es y con lo que va a decir en una posible entrevista.



- Sea claro con las fechas y logros de cada trabajo. Sobre todo, construya su currículo desde lo cuantitativo, eso le dará más visibilidad.



- No incluya datos innecesarios para el cargo al que aspira. Por ejemplo, su colegio o trabajos que no están relacionados con su profesión o lo quiere hacer.



- No incluya valoraciones subjetivas sobre si mismo, procure resaltar siempre solo sus conocimientos y logros.

Tenga en cuenta que el primer párrafo de este documento debe ser una breve introducción de su perfil profesional, "no debe superar cinco renglones, donde contamos quiénes somos, nuestra formación académica y competencias, experiencia laboral y qué sabemos hacer", explicó Bohórquez a elempleo.com.

Su hoja de vida debe poder captar la atención de un reclutador en máximo 7 segundos. Foto: iStock

Haga presencia en los portales de empleo

Muchas empresas acuden a internet para dar a conocer las vacantes disponibles, ya sea por medio de su página web, en la sección 'Trabaje con nosotros', o a través de reconocidos portales de empleo. Estos últimos tienen la facilidad de que usted cree un perfil profesional y lo 'venda' como si se tratase de una marca.



En estas páginas hay cientos de vacantes, pero es importante que utilice los filtros de búsqueda, que deberá enfocarlos en la industria o sector de su interés. En este sentido, Marcela Rojas, coach de carrera, le aseguró a elempleo.com que no es prudente postularse a cuanta oferta de trabajo encuentra.



"Esto es como lanzar botellas con mensajes de ayuda al mar; generan una efímera sensación de esperanza mientras envías el currículo, pero con el tiempo se genera demasiada frustración, pues es muy probable que no te llamen para un trabajo para el cual no estás preparado", destacó.

Sitios como LinkedIn o elempleo.com les permiten a los usuarios cargar currículos y encontrar trabajos basados en intereses y necesidades. Foto: Archivo EL TIEMPO

Errores comunes al momento de buscar empleo:



- No tener claro su objetivo profesional.



- Desconocer la empresa a la que aplica y lo que está necesitando.



- Tener incompleto su perfil en los portales de trabajo.



- Utilizar una foto poco profesional.



- En el caso de LinkedIn no tener interacciones con sus contactos.

El Networking, la tendencia

De acuerdo con elempleo.com, el Networking busca aprovechar los contactos que tiene una persona en su búsqueda de empleo. Esto se puede hacer de forma virtual o presencial, aunque la redes sociales han jugado un papel fundamental en esta tendencia, pues, a través de ellas, usted puede dar conocer sus fortalezas profesionales.



“A partir del contenido y de las competencias que yo tengo, puedo crear mi marca personal en la red social para que los reclutadores o colegas me tengan en mente para una posición”, explicó Laura Bonilla, coordinadora de producto y empleabilidad del portal de empleo ya mencionado.

Cómo conseguir trabajo a través del Networking, la tendencia que debes aprovechar. Foto: iStock

Claves del Networking:



- Establecer su objetivo, en este caso encontrar trabajo.



- Segmentar sus contactos, es decir, interactuar con aquellos que lo puedan ayudar en su objetivo.



- Construya su marca personal, destacando sus fortalezas y oportunidades de mejora.



- Determinar sus ventajas frente a los demás profesionales.



- Construir contenidos para comunicar los puntos en los que es fuerte.

Consejos para una entrevista exitosa

Una vez ha logrado que el personal de selección de la empresa se comunique con usted, es fundamental dar una buena impresión durante la entrevista de trabajo. Aunque los nervios son válidos, debe evitar dejarse consumir por ellos y actuar de forma natural.



Deja aun lado los nervios y entregue lo mejor de sí. Foto: iStock

Algunas recomendaciones:



- Una de las cosas que no debe hacer este día es llegar tarde. En este caso es preferible llegar con anticipación antes que 'descuadrar' la agenda de su entrevistador.



- Recuerde estar informado sobre la empresa, es decir, saber datos generales de la compañía, como sus valores, misión, visión, etc. A este punto se suma el hecho de que el candidato demuestre su interés por el trabajo y que se siente identificado con su posible lugar de trabajo.



- Vista de forma cómoda y segura, pero sobre todo, de forma adecuada, teniendo en cuenta la vacante y la imagen que trasmite la empresa.



- No hable mal de su anterior empleo .

Daniela Nieto, analista de talento, le manifestó que lo más importante es la actitud: "Una persona que muestre interés desde el primer contacto, que se noten sus ganas por participar y avanzar en el proceso resaltará frente a los que no tienen esa actitud", le reveló a elempleo.com. En este aspecto, es fundamental tener cuidado con el lenguaje corporal.

