La tarjeta de crédito es un medio de pago que te permite financiar compras y sobre la cual se cobra un interés corriente a la tasa que se define con una entidad financiera.



Tener acceso a la misma, le puede facilitar la compra de objetos bajo unas condiciones específicas, si es la primera vez que tiene una o quiere hacerlo de forma responsable puede tomar en cuenta los consejos de varios expertos.

La tarjeta de crédito le puede ayudar a cumplir sus metas y programar gastos, siempre y cuando la use correctamente.



Las tarjetas de crédito no son una extensión del salario. Úsela cuando tenga condiciones de pagar, de esa forma evita la acumulación de intereses.



De acuerdo con los expertos de Datacredito, pagar a tiempo, conocer las tasas de interés y la cuota de manejo le puede ser útil.



Tener claridad sobre las fechas de pago y hacerlo de manera oportuna, le evitará penalidades o reportes negativos.

​

La cuota de manejo es el monto que se paga por tener cupo disponible en la tarjeta de crédito. Algunas entidades financieras, en un principio, no la cobran, pero luego de un año o 6 meses si lo hacen.



Algunas instituciones, además cobran una cuota de manejo fija mensual.

Conozca la tasa de interés, algunas entidades manejan una tasa baja, pero que puede subir con el pasar del tiempo.



Lea las cláusulas del convenio que adquirió.

​

Envíe a una cuota las compras de un solo uso y bajo monto, así evitará pagar intereses sobrecompras de entretenimiento, transporte, alimentación, peluquería, etc.



Tenga presente que la tarjeta de crédito idealmente debe ser utilizada como medio de pago y no de endeudamiento.



Si siente, que no podrá pagar a una sola cuota, siempre está la posibilidad de aumentar el plazo de las compras para que le quede más cómodo pagar.



Consulte su extracto bancario, tenga presente los pagos que ha llevado a cabo y aquellos que faltan por realizar. Revise la mejor opción para organizar tus finanzas.



Evite en lo posible hacer avances, el costo de retirar dinero de su tarjeta de crédito suele ser alto, por lo que, en la medida de lo posible, solo intente hacer avances ante imprevistos.



Trate al máximo de hacer movimientos con su tarjeta de crédito usando redes de wifi de redes disponibles para el público.

Si tiene preguntas o comentarios o quiere que escribamos un tema para usted, envíe un correo, muy concreto y sin anexos a laules@eltiempo.com

