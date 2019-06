Los consejos de expertos para tener buenas finanzas personales

iStock

Kinder sostiene en su libro 'The Seven Stages of Money Maturity: Understanding the Spirit and Value of Money in Your Life' ('Las siete etapas de la madurez del dinero: comprender el espíritu y el valor del dinero en tu vida'), que “se trata del significado, no del dinero en sí. Si mi inversión no tiene que ver con algo que de verdad es importante para mí, no me sirve.” Según Kinder, el secreto para alcanzar los objetivos de cualquier tipo, sean financieros o personales, es mantener la mirada y la mente fijas en la meta.