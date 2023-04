La inflación y la crisis económica global se han tomado la agenda actual. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la variación anual reportada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para marzo fue del 13,34%, es decir, 4.81 puntos porcentuales superior al mismo mes del año anterior (8,53%) lo que supone un incremento en el costo de vida que toca directamente el bolsillo de los colombianos.



Por lo anterior, conseguir una fuente de ingresos que satisfaga sus necesidades es esencial para vivir dignamente. Si ya tiene empleo la solución ideal puede ser pedir un aumento, sin embargo, si quiere incrementar el éxito de conseguirlo debe saber cómo y cuando solicitarlo.



La empresa experta en recursos humanos, Adecco, expone tres consejos que le ayudarán a pedir un aumento de sueldo, teniendo en cuenta la inflación por la que atraviesa el país. Aunque no se garantiza su éxito, la estrategia le servirá para ser más consciente de su contexto y sus finanzas.



Consejos para sus finanzas personales y pedir un aumento de sueldo

1. Conozca la situación de su empresa.

Lo primero que debe hacer es garantizar que las condiciones de la empresa sean optimas para destinar más recursos a su cartera. En procesos de reestructuración profundos o en crisis financieras no es adecuado solicitar un aumento de sueldo. Andrés Alvarado, director ejecutivo de LHH Recruitment Solutions en Adecco Colombia, recomienda conversar con el jefe directo o recursos humanos para entender las posibilidades de negociar su salario.



2. Pida un aumento en relación con la inflación.



Esta estrategia no busca incrementar excesivamente su salario, sino conseguir un aumento que supla las necesidades ocasionadas por la inflación. Mientras mayor sea la cantidad que pida en su solicitud, más probable será que la empresa decida negarla. Conocer cuales son sus gastos básicos mensuales, contemplando el aumento mensual del costo de vida, será esencial para determinar la cantidad de dinero que realmente necesita.



3. Sus metas y logros son su carta de presentación.



Nohora Martínez, gerente de servicio de entregas en Adecco Colombia, explica que los resultados que un empleado muestre en los procesos que están a su cargo son determinantes para que el jefe directo o la empresa tengan en cuenta su solicitud. Lo importante es demostrar agilidad, mejoras y, si tiene la oportunidad, aportar ideas e iniciativas que impulsen el desarrollo de la empresa.

Otras oportunidades

Aunque no consiga el aumento, en algunas casos, la empresa puede ofrecerle diferentes beneficios que le ayudarán a suplir las necesidades causadas por la inflación. Entre estos podemos encontrar bonos de alimentación, auxilio de transporte, oportunidades para el desarrollo profesional, entre otros.



Errores comunes al pedir un aumento salarial



Finalmente, existen algunos errores que se cometen al momento de realizar la solicitud. No saber la situación de la empresa y cómo funcionan sus procesos internos puede dificultar que su solicitud de aumento sea aceptada.



Adicionalmente, se confunde el impacto de los logros y metas inconsistentes en contraste con el crecimiento estable. Aunque el empleado pueda demostrar que tuvo momentos en los que se desempeñó de manera ágil y optima, será más oportuno mostrar con evidencias una tendencia de crecimiento estable que exponga que el trabajo del empleado es un recurso sumamente valioso.



Finalmente, se suele ignorar el mercado laboral y se piden aumentos ambiciosos. Antes de pedir el incremento de su salario deberá conocer cuanto se le paga en promedio a un sujeto que desarrolla funciones similares a la suya y en base a ello pedir un aumento que no sobrepase excesivamente ese promedio.

