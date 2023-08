De acuerdo con el Banco Mundial, uno de los problemas de las personas jóvenes es que no administran bien sus finanzas a causa de una inexistente o insuficiente educación financiera.



En este sentido, Resuelve tu Deuda, en su más reciente informe, reveló que "una de las causas más comunes de endeudamiento en los jóvenes colombianos está en el emplear el cupo de las tarjetas de crédito como una extensión más de su salario mensual y gastar desmedidamente sin considerar el cobro de las tasas de interés o el monto que se ha utilizado en cada período de corte".

Antes de usar la tarjeta de crédito o de pedir un préstamo, los expertos recomiendan que sea para un fin justificado. Asimismo, el momento adecuado para adquirir una deuda es cuando se cuenta con un ingreso fijo mensual.

Administre bien sus gastos

Al igual que en la infancia, mantener hábitos de buena administración es esencial para adquirir la costumbre de ahorrar desde que se recibe, bien sea una mesada, o un ingreso fijo o variable.

Tenga metas

Para lograr ahorrar y cumplir con los objetivos definidos, es necesario aprender a fijar objetivos a corto, mediano y largo plazo, que sirvan como motivación, de esta forma al empezar a recibir ingresos producto de un trabajo, se tendrán hábitos financieros saludables.

Use el crédito con objetivos

Es importante tener claridad sobre el crédito y el débito. La tarjeta de crédito tiene un sistema de préstamo: este dinero no es del titular, es del banco y se debe pagar al final de cada mes, de acuerdo con las cuotas definidas en cada compra. En caso de que el monto no se cubra, entrará en estado de mora.



En el caso del débito, este no otorga crédito, se financia con los recursos propios de la persona y permite disponer del efectivo cuando se requiera.



Al tener claro esto se puede estudiar si se cuenta con los recursos y si se tiene la disposición para cumplir con los pagos para de esta manera empezar a emplear la tarjeta de crédito.

Recorte gastos que no usa todo el tiempo

Evalúe si puede prescindir de algunos de sus gastos fijos como, por ejemplo, los servicios de streaming. En ese sentido, se pueden buscar alternativas para hacer que estos gastos se minimicen.



Puede buscar opciones como los paquetes familiares para ahorrar.

Ojo con los gastos hormiga

Muchas veces se invierte en productos o servicios que parecen económicos, pero finalmente en estos se puede llegar a desaparecer hasta el 40 por ciento de los ingresos. Así que es prudente de que les haga seguimiento a los montos pequeños.

