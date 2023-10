Consejos para no ser víctima de estafa a la hora de adquirir el Soat

En lo que va de año, se han reportado 5.267 casos de estafas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), lo que asciende a 2.650 millones de pesos.



Por ello, desde el gremio de aseguradores Fasecolda advierten la importancia de adquirir este seguro obligatorio únicamente a través de canales autorizados.

Para evitar ser víctima de fraude, el gremio da una serie de recomendaciones:



1. Compre su seguro Soat a través de las sucursales físicas, canales digitales y call center de las compañías de seguros autorizadas por Superintendencia Financiera de Colombia.



2. Si va a comprar el Soat a través de las páginas web, debe verificar que sea un canal seguro. Para ello, puede revisar el candado que aparece en la parte superior de esta. Siempre debe buscar y acceder usted mismo a la página, no lo hacerlo por links que le lleguen por chat.



3. No comparta documentos o datos personales a través de redes sociales o servicios de mensajería instantánea.



4. No adquiera las pólizas de este seguro cuando le soliciten consignar a cuentas de personas naturales.

5. Si le ofrecen el Soat a través de WhatsApp, debe desconfiar ya que puede ser un fraude. Esto debido a que ninguna compañía de seguros autorizada solicita pagos a través de este canal.



6. Si le solicitan enviar el pago de su Soat por una billetera digital, antes de pagar, debe verificar con la compañía de seguros en sus líneas de servicio al cliente.



7. Desconfíe de ofertas de pólizas de Soat con descuentos altos.



8. Entre las modalidades de fraude se utilizan la imagen de las compañías de seguros en páginas web, redes sociales y otros canales. Antes de comprar, debe verificar con la aseguradora la legitimidad del canal.

Compañías autorizadas para vender el Soat

Además, Fasecolda advierte que mediante la suplantación de su nombre en sitios web personas inescrupulosas están ofreciendo pólizas del Soat.



Y dice que las las compañías autorizadas para ofrecer este producto son solo:



• Aseguradora Solidaria de Colombia

• Axa Colpatria Seguros

• Seguros Mundial

• La Equidad Seguros

• La Previsora S.A. Compañía de Seguros

• Liberty Seguros

• Seguros Bolívar

• Seguros del Estado

• Seguros Generales Suramericana