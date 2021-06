Consejos para no endeudarse en las vacaciones de mitad de año

Con la flexibilización de las medidas sanitarias, puede que algunas personas estén pensando en organizar sus vacaciones de mitad de año fuera de Colombia. Aparte de revisar qué restricciones pueda haber en cada país debido al covid-19, también deberá tener muy presente qué hacer para no gastar de más y regresar sobreendeudado.



(Le puede interesar también: Primeros resultados del censo: hay 2,5 millones de unidades económicas)

Jenny Paola Lis-Gutiérrez, docente de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, da una serie de consejos para poder disfrutar del viaje sin arruinarse. Entre ellos, están algunos como:



1. Busque los tiquetes de avión a través de plataformas como Google Flights. Esto le permitirá reservar tiquetes multidestino, utilizar el calendario interactivo para encontrar las tarifas más económicas y crear alertas. También es recomendable Skyscanner.



2. Use el seguro de las tarjetas de crédito. Estas cuentan con servicios de asistencia en viajes que varían dependiendo de la franquicia y el tipo del plástico. Por ejemplo, pueden incluir servicios médicos, coberturas de cancelación de viaje o pérdida de maleta. Para ello, no hay que olvidar realizar la notificación al banco de su viaje y solicitar la certificación de coberturas. Además, estas también tienen muchos beneficios como acceso a salas VIP en aeropuertos o descuentos.



3. Una manera de poder ajustar su presupuesto puede ser revisar el costo de vida de la ciudad a la que viaja. Para ello, puede comparar precios de alimentación, residencia o transporte en la página web Numbeo.



(Puede leer también: Pasos para recibir el subsidio Colombia Mayor)



4. Para reservar su alojamiento cuenta con diferentes plataformas como Airbnb, OneFineStay, Glamping Hub o FlipKey, entre otros. Además, también están las tradicionales páginas de comparación de hoteles.



5. Un consejo que le puede ayudar a no gastar más de lo deseado es una vez en el destino acudir a las tiendas en las que compran los residentes.



6. En lugar de pagar tiquetes individuales, una buena opción es adquirir tarjetas semanales para el transporte.



7. Es recomendable revisar el tipo de cambio en el lugar de destino. Hay países en los cuales es más rentable llevar una divisa que otra. Por ello, es aconsejable informarse antes de ir a la casa de cambio. De la misma manera, se aconseja verificar si le beneficia más la conversión pagando con tarjeta de crédito o en efectivo.



(Le puede interesar también: Estas son las dosis de Sinovac adquiridas por algunas de las empresas)