La inflación cerró el año 2022 tasando récords históricos para los países latinoamericanos. A tres meses de 2023, la coyuntura financiera no se ha podido estabilizar, mostrando tendencias alcistas para los próximos meses.



Colombia, por ejemplo, ha mostrado un incremento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , situación por la que pasa la mayoría del mundo a causa de las consecuencias de la pandemia. Hasta febrero de 2023, el país mostró un aumento importante pasando de 8,01 por ciento del 2022, al 13,28 por ciento, la cuarta más alta de Sudamérica.



Así las cosas, se han presentado diferentes situaciones que han puesto en aprietos los bolsillos de los ciudadanos, lo que hace urgente hacer un alto en el camino para revisar las finanzas.



Los expertos de Colfondos le dieron al diario ‘Portafolio’ algunos tips para cuidar sus ingresos personales en estos tiempos de inflación con el objetivo de garantizar una buena calidad de vida a las familias colombianas.

Revise sus objetivos a futuro



Un presupuesto prevé los ingresos (entrada de dinero) y los egresos (reducción de dinero) fijos y variables, propios o de los miembros del grupo familiar. A partir de estas cifras debe reajustar su lista de objetivos a futuro con miras a dejar en el tope lo más importantes y prioritarios.



Para los analistas, un buen escenario de los gastos deben mantenerse entre el 50% y el 70% de los ingresos totales del hogar y las deudas por debajo del 30%, buscando siempre mantener una reserva o nivel de ahorro del 10%.



Hábitos financieros saludables



No gaste en productos innecesarios. Esto le permitirá enfocarse en los gastos familiares buscando siempre garantizar los insumos básicos: alimentación, vivienda, salud, transporte y deudas. Así mismo evite el consumo de tarjetas de crédito a no ser que sea un caso extremo.



Procure, en lo posible, no usar los ahorros de sus cesantías, le pueden ser bastante útiles en un futuro para inversión, vivienda o estudio.

Incluya los imprevistos dentro de un presupuesto



Los gastos no serán necesariamente iguales a los proyectados, por lo cual, no estaría de más incluir un ‘colchón’ que cubra esos gastos inesperados. Realice un seguimiento de sus bienes del día a día, pues los bienes de los productos de la canasta básica varían y , por pequeños que sean, son un fuerte golpe a un bolsillo ajustado.



