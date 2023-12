¿Cómo invertir $ 1 millón en la Bolsa de Valores?

Hay muchas opciones para invertir un millón de pesos en acciones o en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, hay corredores que permiten realizar transacciones desde ese valor y con bajo costo de comisión o hay fintech que permiten que las personas puedan entrar a ese mundo de las inversiones en bolsa.

Para comenzar a invertir en bolsa es recomendable comenzar poco a poco con el objetivo de ir ganando experiencia sin poner en riesgo la salud financiera, los asesores financieros aconsejan empezar con pequeñas inversiones e incluso contar con ayuda.



Se recomienda no invertir en bolsa hasta no tener asegurada la cobertura de los gastos corrientes así como la dotación de un fondo de emergencia sobre imprevistos que pudieran surgir. Por tanto, el monto a invertir consistirá de una cantidad que, llegado el caso, pueda perder sin causar ningún desequilibrio financiero, o tener la inversión durante un periodo largo.



Se recomienda una cierta inversión en formación específica antes de echar a andar. La inversión no tiene que ser económica, puede ser de tiempo, tenga claro cuánto se quiere invertir, cuánto tiempo se está dispuesto a mantener la inversión y qué porcentaje de pérdida se está dispuesto a asumir.



Un aspecto determinante a la hora de invertir en Bolsa, es conocer el impacto que van a tener en la rentabilidad las comisiones asociadas a la inversión.

Cuidado con las comisiones

Recuerde que las comisiones suelen rondar entre un 0,20% y un 0,70% sobre el importe de la operación a realizar y depende del intermediario que se haya contratado.



Hay comisiones distintas que soportan las operaciones de compraventa de acciones, una la que se lleva la Bolsa y otra el Broker o intermediario.



En el caso de las comisiones de custodia de valores las cobra la entidad depositaria y se calculan sobre el valor efectivo de las acciones.



Las comisiones por cobro de dividendos varían según el 'broker' al igual que ocurre con las comisiones por ampliaciones de capital.

Consejos de expertos para invertir

Ivonne Casado, head de Scotia Wealth Management de Scotiabank Colpatria, asegura que una alternativa de inversión son los Fondos de Inversión Colectiva (FICs) que permiten montos bajos, y que son administrados por varios inversionistas en el mercado de valores.



La experta dice que estos fondos ofrecen diversas opciones en sus políticas de inversión, como inversiones "a la vista", también hay activos de mayor riesgo como renta variable o exposición a tasas de cambio.



Otros expertos señalan que hay que pasar primero por por otras inversiones antes de llegar a la bolsa, por ejemplo, primero está la inversión en Certificados de Depósito a Término o en Bonos a mediano plazo, luego las activos inmobiliarios y luego si los fondos de inversión colectiva.



Para Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores una forma de invertir un millón de pesos siguiendo ese camino es: $600.000 en una inversión de renta fija, $200.000 en fondos de inversión colectiva en inmuebles como bodegas, oficinas, locales comerciales y los otros $200.000 en los FIC.

Si tienes preguntas o comentarios o quieres que escribamos un tema para ti, envía un correo, muy concreto y sin anexos, a Laules@eltiempo.com

