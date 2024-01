¿Cómo iniciar su vida laboral después de estudiar? Estos son algunos consejos

Una de las preocupaciones que tienen los jóvenes que están a punto de terminar sus estudios, ya sea como técnicos, tecnólogos o profesionales, es cómo iniciar su vida laboral, pues en su mayoría no tienen experiencia, lo que dificulta las oportunidades de encontrar trabajo.



Ante esta situación, una variedad de portales especializados en gestión humana han revelado una serie de claves para ingresar al mundo laboral sin problemas. Le contamos cuáles son.



Luz Myriam Melo, jefe de formación, capacitación y desarrollo, indicó a la fundación Universia que los estudiantes recién egresados "deben tener la capacidad de adaptarse, conocer y responder a las expectativas que puedan tener las organizaciones al considerar nuevos colaboradores para su fuerza laboral".



Además, señaló que para conseguir un trabajo en la actualidad, es necesario tener algo mucho más valioso para las compañías que un diploma que certifique el conocimiento en alguna de las muchas áreas de conocimiento existentes.



"Se requiere de competencias bandas como la disciplina, la tolerancia a la frustración, la persistencia, el trabajo en equipo, entre otras", manifestó Melo.

Las entrevistas de trabajo son uno de los últimos pasos para ser contratado. Foto: iStock

¿Cómo iniciar su vida laboral?

De acuerdo con portales especializados, esto es lo que debe hacer para iniciar su vida laboral:



- Hacer su hoja de vida: si no tiene experiencia de ningún tipo, puede agregar a su hoja de vida la formación y cursos especiales a los que se ha inscrito y que complementan su línea de estudio. También puede añadir sus intereses, motivaciones y puntos fuertes a destacar.



- Regístrese en páginas para encontrar empleo: portales como 'El Empleo', 'Indeed' o 'Computrabajo' pueden ser una gran herramienta al momento de encontrar un trabajo, solo debe añadir a la barra de búsqueda la palabra clave 'sin experiencia'. Luego deberá aplicar al empleo que considere y esperar a que lo contacten.



- Acérquese con su hoja de vida a las empresas: también puede conseguir trabajo acercándose con su hoja de vida impresa a las compañías que están en búsqueda de nuevos colaboradores. Solo debe tener en cuenta llegar una buena imagen y no olvidar su documento de identidad.

Hoja de vida. Foto: iStock

Así puede superar con éxito su primer día de trabajo

De acuerdo con el portal Primer Empleo, estos son algunos consejos para superar el primer día de trabajo con éxito:



- Puntualidad: uno de los factores más importantes para dejar una buena impresión en el mercado laboral es cumplir con los tiempos estipulados con la empresa y con sus compañeros.



- Vestuario: en ciertas compañías indican el código de vestimenta que deben tener sus colaboradores. Sin embargo, en caso de que no lo sepa, puede guiarse de la ropa que llevaban los otros trabajadores al momento de hacer su entrevista.



- No se aísle: Aproveche sus tiempos libres en la oficina para hablar con sus compañeros de cosas diferentes al trabajo, y conocerlos mejor, aunque siempre con respeto.



- Participe: no es necesario dar su opinión respecto a todo lo que le indiquen en su primer día. No obstante, hacer preguntas sobre lo que sea de su interés demuestra que presta atención y le importa lo que le están explicando.

