La entrada al mercado laboral sigue siendo difícil para los jóvenes en América Latina.

El 75 por ciento de jóvenes procedentes de Latinoamérica no encuentran un puesto de trabajo, según el último reporte “Escasez de Oportunidades Laborales para los Jóvenes 2022″ de ManpowerGroup y Junior Achievement Américas.

A pesar de que los jóvenes tienen grandes ventajas competitivas, aún sin experiencia, sus habilidades digitales pueden ser útiles en diversos puestos de trabajo, pues pueden servir para ayudar a los compañero veteranos con menos competencias tecnológicas.



De acuerdo con Gina Aran, profesora colaboradora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), para incorporarse al mercado laboral, elaborar un currículo atractivo es una de las piezas fundamentales. Pero, sin experiencia, hacer el currículo perfecto puede ser complicado.



"Si no se tiene experiencia, tendremos que valorar su potencial aportación a partir de dos aspectos: conocimientos teóricos y actitud", explicó la experta.



En lo que se refiere a los conocimientos, la generación de ideas o a la toma de decisiones, la actitud y la personalidad, pueden hacer la diferencia en el desarrollo de tareas.

Hoja de vida Foto: iStock

Entre los consejos que entregan los expertos para que el currículo destaque con pocos datos está el tener un formato, la idea es que esté estructurado, ordenado y sea atractivo.



En el caso de no contar con la experiencia laboral, es prudente destacar la académica, los logros que se hayan obtenido a lo largo de los estudios, competencias demostradas en alguna actividad de voluntariado o capacidades desarrolladas al ejercer un deporte, afición u otra actividad.



El poder demostrar entusiasmo repercute en mejores resultados, recuerde que no hay experiencia pequeña, destaque sus habilidades de comunicación, dotes de liderazgo, capacidad de resolución de problemas, organización o saber trabajar en equipo.



"Estas son cualidades necesarias y muy escasas; por lo tanto, muy buscadas. Se debe redactar un párrafo en el perfil personal o profesional que incluya puntos fuertes y voluntad de aportar valor a la organización", dice Aran.





Incluir sus competencias digitales puede servirle para aportar un mejor desempeño en el entorno digital.



"En pleno proceso de transición hacia lo digital, puede formar o ayudar a utilizar herramientas a personas más veteranas que no estén consiguiendo adaptarse del todo a procesos de trabajo digitalizados", agregó la docente.

