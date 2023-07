Un presupuesto, es un balance donde puede llevar la cuenta de sus ingresos y gastos, puede hacer de manera mensual, semanal o anual, la idea de tener ese control es que pueda llevar unas finanzas personales organizadas.



Además así puede evidenciar las costumbres financieras que tiene. Así puede tener un mejor control de sus finanzas y le hace más fácil ahorrar dinero para sus metas.



La clave es encontrar la manera adecuada de dar seguimiento a sus finanzas. Los siguientes pasos pueden ayudarle a crear un presupuesto.

¿Qué debe tener?

En el plan se debe ser consciente del manejo del dinero, se debe hacer un diagnóstico financiero con regularidad, establecer metas, pensar cuánto dinero se debe, cuánto se tiene, qué gastos se pueden recortar, qué es lo imprescindible en la economía personal o familiar.



Si usted tiene claro el monto de los ingresos que se reciben, considerando todos los ingresos que tiene (alguno especial o extraordinario) y aquellos que hacen parte de la renta fija, será más sencillo hacer planes.



Empiece por preguntarse ¿cuál es la situación financiera actual? Evalué si tiene deudas, cuáles son las necesidades de la familia o de usted mismo. Si además quiere multiplicar el dinero en entidades bancarias con ahorro y opciones de inversiones, hágalo.

Calcule su ingreso neto

De acuerdo con Bank of América, la base de un presupuesto eficaz es su ingreso neto.

Está la cantidad de dinero que lleva a casa: salario total o salario menos las deducciones como el pago de salud o pensión.



Si se centra en su salario total en lugar del ingreso neto podría gastar de más, porque pensará que cuenta con más dinero del que en realidad tiene.

Siga sus gastos

No importa lo grandes o pequeños que sean. Una vez que sepa cuánto dinero recibe, el siguiente paso es saber adónde va. Así puede determinar en qué está gastando más dinero y en qué podría ser más fácil ahorrar.



Si prepara una lista de sus gastos fijos como las facturas mensuales y luego tiene la lista de sus gastos variables podría encontrar oportunidades para reducir gastos.



Los estados de cuenta bancarios y de tarjeta de crédito también son una buena manera de empezar, ya que con frecuencia desglosan sus gastos mensuales por categoría.

Foto: Bancoomeva

Tenga metas reales

Conozca sus límites, no ponga metas que no va a cumplir a corto y largo plazo.



Debería tomar entre uno y tres años alcanzar las metas a corto plazo y pueden incluir cosas como establecer un fondo para emergencias o el pago total de la deuda de la tarjeta de crédito.



En cuanto a las metas a largo plazo, a estas le puede dedicar décadas para poder alcanzarlas.



Recuerde, sus metas no tienen que ser definitivas, pero identificarlas puede servirle de motivación para mantenerse dentro de su presupuesto. Por ejemplo, tal vez sea más fácil reducir los gastos si sabe que está ahorrando para unas vacaciones.

Tenga un plan

Ajuste cuándo va a gastar en ciertas cosas, cuanto tiene para sus necesidades y cuáles puede ir utilizando para ahorrar, además revise con regularidad el plan que ha establecido.

