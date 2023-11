Así puede evitar las compras compulsivas previas a Navidad

En medio de los días de comprar los regalos, de gastar más dinero del necesario, de salir a celebrar con la familia y los amigos, es necesario que pueda manejar un presupuesto para estas compras y así evitar que esta época se convierta en un dolor de cabeza.

De acuerdo con expertos de BBVA, algunos consejos para que no pase dolores de cabeza son:



Establezca un presupuesto: antes de que empiece a comprar, determine cuánto está dispuesto a gastar en decoraciones, regalos y otros gastos relacionados con esta temporada.



Investigue antes de comprar: no se deje llevar solo por los descuentos, indague sobre los precios de los productos que usted desea adquirir antes de la temporada navideña para asegurarse que estos descuentos sean reales.



Compare precios: vea varias opciones, en tiendas físicas y en línea. Utilice sus aplicaciones y páginas web de confianza para que le lleguen las ofertas y pueda obtener el mejor precio.

Evite las compras de último minuto: estas decisiones suelen llevar a gastos innecesarios. Planifique sus compras con anticipación y así aprovechar las ofertas a lo largo de todo el año y no solo en el mes de diciembre.



Sea selectivo con las ofertas: no compre un producto solo porque está en descuento sino porque en serio lo necesita o que sea un regalo adecuado para una persona que usted quiere.



Es importante que sepa que no todas las ofertas son buenas y beneficiosas, por lo que debe ser muy selectivo en sus compras y no caer en la presión de estas promociones.



Asimismo, aprovechar los descuentos de manera inteligente puede ayudarle a ahorrar dinero durante la temporada navideña y evitar endeudarse. Siguiendo estos consejos podrá disfrutar de estas festividades sin preocupaciones financieras.

