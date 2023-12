Consejos para lograr estabilidad financiera  en época de fin de año

Para evitar un sobreendeudamiento por la época de fiestas de fin de año los expertos aconsejan que se haga una planeación especial para controlar los gastos.



La idea, es que la época de diciembre no se vuelva un dolor de cabeza ni tampoco que las finanzas personales se transformen en un inconveniente, por eso es necesario tomar medidas de bienestar antes de los gastos.

De acuerdo con Autonomistas, plataforma que brinda asesoría financiera personalizada, el último mes del año es caracterizado por gastos extras como vacaciones que no pueden pagar, regalos sin planificación con gastos excesivos y que a menudo son comprados a crédito. Además de fiestas y celebraciones que pueden poner en riesgo sus finanzas.



De acuerdo con los expertos para hacerle frente a esas situaciones, cambiar de mentalidad y obtener unas sanas finanzas personales y decisiones conscientes frente al dinero.



“El dinero es el principal factor de estrés en las personas, y puntualmente en nuestro país más del 70 % de los colombianos les cuesta llegar financieramente estables a fin de mes. La única solución es enfrentando esa realidad, entendiéndola y tomando acción. En la vida tenemos pocas formas de poder ser autónomos financieramente, siendo la clave la organización, y el 99 % de las personas no lo son”,dijo Nicolás Quintero, Co Fundador de Autonomistas.

Aplique la regla de las 24 horas

Se deben dejar dormir los impulsos de las cosas que se quieren, para ello, los expertos recomiendan que se tome un tiempo de 24 horas y piense si de verdad anhela o necesita eso que quiere comprar. Si luego de reflexionarlo, tiene el dinero y su respuesta es que no es imprescindible, se acaba de ahorrar ese monto.

Planifique los gastos

Con anterioridad piense en los regalos y detalles de diciembre, de esta manera puede destinar parte de los recursos, aprovechar las ofertas y no caer en gastos adicionales.



Es clave indicar exactamente la cantidad de personas a las que va a sorprender y también tener un presupuesto para cada una e iniciar a preparar las compras en el menor tiempo posible, identificando oportunidades como descuentos.

Despídase de los impulsos

Elimine del celular las aplicaciones de compras y también quite sus formas de pago predefinidas de esos sitios. Si el autocontrol no es lo suyo, hágase un poco más complejo el proceso de compra para que evite los gastos impulsivos en esta época.

Facebook Twitter Linkedin

Comenzó la temporada de diciembre en el sector de San Victorino hoy 6 de diciembre del 2023. Cientos de personas visitan este sector comercial para madrugar a la época decembrina Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

Páguese primero a usted

Para los expertos, ese es el mejor consejo, busque la forma de ponerse en su presupuesto mensual un porcentaje automático de lo que le entra cada mes. Inicie con un 10 % y si puede busque con calma llegar al 30 %. Esta puede ser una manera única para ahorrar e invertir.

Destine recursos a su diversión

La vida no es solo de restricciones, por eso, destine una parte de su dinero para usted, para dedicarlo a vivir bien. De esta manera puede aprovechar experiencias más allá de las deudas y los gastos y que le generen bienestar real, como hacer ejercicio, meditar, salir a hacer caminatas, leer.

Si tienes preguntas o comentarios o quieres que escribamos un tema para ti, envía un correo, muy concreto y sin anexos, a Laules@eltiempo.com