Compre vivienda sin caer en trampas o abusos

En entrevista con Metrocuadrado.com, Iván Darío Daza Ortegón, abogado experto en derecho inmobiliario, explica cuáles son los puntos claves para que tenga en cuenta al comprar un inmueble.

¿Qué es lo primero que debo tener en cuenta a la hora de comprar?

Existen muchos factores para analizar previamente al comprar un inmueble. Sin embargo, como profesional siempre hay que revisar dos cosas previamente a realizar algún negocio. El primero, se deberá hacer un análisis a la persona que va a vender, pues, se debe tener claridad de que ese inmueble no fue producto de algún ilícito. Como segundo requisito, se debe hacer un estudio de títulos al certificado de libertad del predio que se quiere comprar.

Como tercer y principal requisito, siempre es importante poner en conocimiento de lo que se va a firmar a un profesional del derecho idóneo, para que le dé el visto bueno para firmar la promesa.

Es mejor invertir un dinero adicional en un abogado experto previo a realizar una promesa y no, acarrear costos mayores en un eventual incumplimiento o en un proceso judicial.

¿Cuáles son los puntos claves al momento de firmar una promesa de compraventa?

Es importante tener claras las fechas de pago, estipular la fecha y la hora donde se va a suscribir la promesa en la Notaría, pues, muchas personas omiten este requisito dejando abierto el plazo en la promesa, pero no saben que están firmando un contrato que nunca va a nacer a la vida jurídica.

También es importante establecer el tipo de penalidad al que se van a obligar, pues, al existir varios tipos, la gente muchas veces estipula la más gravosa.

¿En caso de que sea vivienda nueva, pueden cobrarme más dinero por problemas en la obra?

No. Recordemos que, si le ofrecen una vivienda nueva por un determinado precio y usted acepta, ese será el precio del negocio y no puede el vendedor (constructora o persona natural) incrementar el precio alegando algún imprevisto en los materiales.



No obstante, en un eventual e hipotético caso de alegarse por parte del constructor una fuerza mayor o caso fortuito, es probable incrementar el precio.

¿Dónde puedo denunciar incumplimientos sea de la constructora o de un vendedor particular?

No existe una entidad que vigile una constructora o un vendedor particular. En el evento de no estar satisfecho en la celebración del negocio, deberá analizarse por un profesional del derecho si hay lugar a una acción judicial para salvar el patrimonio del comprador. Por eso, previamente a realizar algún tipo de contrato, siempre deberá analizarse por un abogado de confianza.

Cinco consejos para realizar un buen proceso de compra

Siempre consultarle a un abogado.

Hacer une estudio de títulos

Estudiar al vendedor, sea constructora o persona natural.

Revisar muy bien el flujo de caja de la persona que va a comprar para no incurrir en incumplimiento.

Fijar muy bien los parámetros en la promesa de compraventa.

METROCUADRADO.COM